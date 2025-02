Caso Guepardo: ¿Cómo la red captaba a las víctimas de la estafa inmobiliaria?

El Ministerio Público ha iniciado una investigación contra de Yves Alexandre Giroux, Loany Lismeiry Ortiz Nova, Marisol Nova Nolasco y Rocío del Alba Rodríguez de Moya, así como las «empresas de fachada» Novasco Real Estate SRL, Rodeca Marketing Group, RR Marketing Group y RE/MAX One, franquicia República Dominicana, a quienes acusa de integrar una red delictiva que habría estafado a más de 120 víctimas por un monto de 18,851,583.12 dólares.

Conforme al órgano persecutor, el alegado entramado, que fue desmantelado el pasado viernes 7 de febrero mediante la Operación Guepardo, promovía proyectos inmobiliarios, usando medios electrónicos que le hacían captar víctimas logrando obtener altas sumas de dinero en dólares americanos y pesos dominicanos, para posteriormente desaparecer y lucrarse ilícitamente del capital de los agraviados y estratégicamente, «con un entramado manipulador, de utilizar la multinacional RE/MAX, para captar fácilmente los clientes».

«En el período comprendido entre inicios del año 2022 y marzo del 2024, Yves Alexandre Giroux, Loany Lismeiry Ortiz Nova y Marisol Nova Nolasco utilizaron el nombre de una empresa llamada Constructora Novasco Real State, S.R.L., promovida por Rocío del Alba Rodríguez Moya, junto a la franquicia que había adquirido de RE/MAX One. Novasco Real Estate, S.R.L., se encuentra registrada ante la Cámara de Comercio y Producción de la provincia La Altagracia y ante la Dirección General de Impuestos Internos bajo el Registro Nacional del Contribuyente R.N.C. #1-32-33710-7, con un efímero domicilio en la avenida Barceló, Plaza Roque, Local 2, Bávaro-Punta Cana, del municipio de Higüey, provincia La Altagracia, para ofertar proyectos inmobiliarios como La Romana Victoriana Residences y Bávaro Victoriana Residences«, se establece en el expediente de solicitud de coerción contra los acusados.

Leer más: Caso Guepardo: ¿Quiénes son los prófugos?

En cuanto al proyecto La Romana Victoriana Residences, el documento detalla que fue promocionado como una iniciativa que revolucionaría la provincia de La Romana, destacándose por su estilo arquitectónico victoriano, moderno y lleno de clase y elegancia.

Según la oferta presentada, el proyecto contaría con una ubicación privilegiada, a 15 minutos del aeropuerto, 13 minutos de la playa y 10 minutos de los centros comerciales. La propuesta incluía apartamentos de 1, 2 y 3 habitaciones, distribuidos en 15 bloques, con 27 apartamentos por bloque, 4 niveles con ascensor y una piscina por bloque.

Mientras que Bávaro Victoriana Residences fue promocionado como un proyecto que transformaría el sector turístico-inmobiliario, destacándose por su elegancia, exclusivas amenidades y un ambiente familiar. Se presentó como una oportunidad accesible, con precios competitivos y facilidades de pago al alcance de todos.

«Además, establecieron que la obra se realizaría en cuatro etapas, cuya primera etapa sería entregada en agosto de 2023, falsa promesa que en su momento resultó ser muy motivadora para captar a las víctimas y hacer que agilizaran los pagos completivos del inicial. Inmediatamente mostraban interés en adquirir los supuestos apartamentos que se ofertaban, eran contactados por los agentes representantes de la referida agencia inmobiliaria RE/MAX ONE, quienes les enviaban, vía correo electrónico y la aplicación de WhatsApp, volantes o brochures de presentación donde se explicaban detalladamente todas las características del proyecto. Asimismo, eran invitados a participar en reuniones informativas lideradas por la imputada Rocío del Alba Rodríguez de Moya…», asegura el MP.

Terreno donde se construiría el proyecto Romana Victoriana

«La conducta criminal de Rocío del Alba Rodríguez de Moya»

Asimismo, el Ministerio Público afirmó que, de todos los aspectos de la «organización criminal», se resalta la conducta delictiva de la imputada Rocío del Alba Rodríguez de Moya, quien no solo obtuvo la franquicia de RE/MAX para promocionar este proyecto, sino que también conquistaba a los compradores con falsas realidades, estableciendo que la constructora Novasco Real Estate SRL. era una empresa prestigiosa, con años de experiencia, sólida y con varios proyectos materializados, siendo todos estos puntos elementos del engaño.

Rocío del Alba Rodríguez de Moya, imputada en el caso Guepardo

«La empresa de fachada Novasco Real Estate SRL, manejada por mentes brillantes para la criminalidad, preparó todo el terreno para que mentalemente los clientes, creyeran que se tratara de un verdadero proyecto. Adquirieron una porción de terreno, a la familia Puente, de más de 35 mil metros, inmueble identificado con la matrícula 210003603, distrito catastral 2.2, parcela 1-A-67, ubicado en La Romana, pagando a esta sucesión varios millones de pesos, con el principal objetivo de aparentar», dijo.

«Por otro lado, en referencia al inmueble en donde supuestamente se desarrollaría el proyecto Romana Victoriana, identificado con la matrícula 2100003603, en los contratos de Promesa de Compra Venta que fueron suscritos con las víctimas, la empresa de fachada Novasco Real Estate S.R.L. declara ser la legítima propietaria de dichos terrenos, declaración la cual es falsa, ya que existe una declaración de los sucesores de la familia Del Rosario Puente, quienes reconocen un contrato de promesa de compraventa de fecha 12 de marzo de 2023, suscrito con la empresa Novasco Real Estate S.R.L., representada por la imputada Loany Lismeiry Ortiz Nova, siendo legalizadas las firmas por el abogado notario público del Municipio de La Romana, Dr. José Amable Santana Güilamo, sobre una porción de terreno de (64,000.00 Mts.²); como lo establece la certificación de Estado Jurídico, expedida en fecha 25 de septiembre de 2024, por el Registro de Títulos del Departamento Judicial de San Pedro de Macorís. Sin embargo, aunque no se cumplió el pago total, estos recibieron una suma elevada de dinero, creyendo que recibirían el pago total del inmueble», añade el MP en el expediente acusatorio.

Además, señala que durante el proceso de investigación se determinó que la empresa Novasco Real Estate S.R.L., supuso la tramitación pero nunca obtuvo los permisos que expide el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVED), ni los de suelo y medioambientales que expide el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para el desarrollo de Romana Victoriana, aun habiéndose vendido dicho proyecto desde el año 2022 en un 80%.

Lo que piden las autoridades

En ese sentido, el Ministerio Público solicitó a la Oficina Judicial de los Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Romana imponer 18 meses de prisión preventiva como medida de coerción contra las imputadas Marisol Nova Nolasco y Rocío del Alba Rodríguez de Moya, así como la declaratoria de caso complejo.

Marisol Nova Nolasco, imputada en el caso Guepardo

De igual forma, que se autorice a las Cámaras de Comercio y Producción de La Altagracia y de Santo Domingo, el cierre temporal de las empresas Novasco Real Estate SRL (RNC No. 132337107), RR Marketing Group SRL (RNC No. 131324649), Rodeca Marketing Group SRL (133003066) y Re/Max One, República Dominicana.

También, que autorice el bloqueo y oposición a traspaso de las acciones y bienes registrados a nombre de las personas jurídicas ante las Cámaras de Comercio y Producción de La Altagracia y de Santo Domingo.

Además, que permita a la Dirección General de Impuestos Internos, la oposición a venta y transferencia de todos los bienes, tales como vehículos, embarcaciones, aeronaves, inmuebles y acciones de los imputados y las personas físicas registrados a nombre de estos.

Allanamiento

Cabe destacar que en la Operación Guepardo, ejecutada el pasado viernes 7 por la Fiscalía de La Romana junto a la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, con el apoyo técnico y operativo de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), a través de la División de Investigación de Lavado de Activos y Terrorismo (DILATF) de la Policía Nacional, se llevaron a cabo 11 allanamientos en Santo Domingo Este, el Distrito Nacional, La Romana y La Altagracia, donde se incautaron propiedades, vehículos de alta gama, aparatos electrónicos, maquetas y documentación societaria relacionada con el delito investigado, entre otros.

La titular de la Procuraduría Antilavado, doctora Ramona Nova Cabrera, y la licenciada Reina Yaniris Rodríguez Cedeño, procuradora fiscal titular de la Fiscalía de La Romana, establecieron en una nota, que se presentaron pruebas contundentes, en contra de la estructura, compuesta por más 284 pruebas documentales, así como pruebas periciales, audiovisuales, materiales y testimoniales, que vinculan a las imputadas Rocío del Alba Rodríguez de Moya y Marisol Nova Nolasco, en la comisión de los hechos.

Seguir leyendo: Ponen en marcha la Operación Guepardo contra red de estafa y lavado de activos