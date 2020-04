Caso Inaipi: ex presidente del Comité de Compras rompe el silencio y da su versión

El recién destituido subdirector de Gestión Institucional del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), Juan López, calificó hoy como una injusticia la decisión adoptada por la comisión del alto nivel que recomendó la destitución de él y otros funcionarios de esa institución, así como la renuncia de la titular Berlinesa Franco.

En una entrevista vía telefónica en el programa El Sol de la Mañana, López lamentó que en aras de buscar “un chivo expiatorio”, el gobierno coloque ante el país y el mundo a un grupo de personas como corruptas, cuando presuntamente no existió ningún acto doloso en el proceso de licitación de los kits alimenticios, sino errores de procedimientos.

“No hubo adjudicación, la licitación no se había terminado; incluso la habíamos cancelado. Estábamos haciendo la investigación y nos sorprendieron con este decreto donde nos presentan ante el mundo y ante el país como personas corruptas”, dijo

“No es verdad, actuaron con un interés de limpiar la imagen del gobierno, entre comillas, con interés de salirse de la campaña que se tiene contra el gobierno”, enfatizó al ofrecer su versión sobre la decisión del Gobierno tras las investigaciones motorizadas por la denuncia del empresario Pablo Cabrera, en torno a una supuesta licitación fraudulenta de RD$100 millones en el Inaipi.

López citó que los entre los tres errores de procedimientos cometidos en el proceso de licitación, fueron que el Comité de Compras y Contrataciones no se había reunido, “y un compañero, uno solo, recibió los expedientes. No había quórum y ese fue un error que no debió cometerse”. Agregó que fue un notario público quien recibió los expedientes de las empresas que decidieron participar en esa licitación.

Asimismo, un segundo error que a su juicio ocurrió lo presentó el cronograma en el pliego de licitación; mientras que un tercero fue su oposición personal a la licitación por considerarla no prudente, debido a que el Inaipi no había sido incluido en el decreto para la realización de compras de emergencia.

“Yo decía que no era prudente, que debíamos esperar que nos incluyera en un decreto, porque no estábamos en decreto” enfatizó López, quien además ocupaba el cargo de presidente del Comité de Compras y Contrataciones.

Berlinesa recibió presión. Juan López aseguró que pese a que el Inaipi no había sido incluida como institución para la compras de emergencias, u directora Berlinesa Franco era presionada por funcionarios del Palacio Nacional para que procediera.

“La diferencia que teníamos (Berlinesa y él) era eso, que a ella la presionaban de arriba para que procediera, y yo le decía que buscara que la pusieran en el decreto, que lo modificaran, porque no era prudente. Era la única diferencia que teníamos”, afirmó.

Indicó que no comprendió la razón de la renuncia de Franco de Inaipe, sin embargo, aclaró que ésta aunque sí había dicho que renunciaba en forma verbal, no lo había hecho de manera escrita ni tampoco justificó su decisión en el hecho de que habían errores en los procedimientos, como declaró en el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal.

“Nada de eso se llegó a trabajar, no. El comité no se había reunido; el comité no había recibido el expediente. Un compañero recibió el expediente, pero el comité no había evaluado”, dijo al reiterar que la licitación para las compras no se llegó a adjudicar.

Una abusadora. Preguntado sobre la reacción de Margarita Cedeño de Fernández, quien felicitó al empresario por la denuncia, dijo que ésta habló sin conocimiento de causa en contra de “compañeros” , razón por la que cometió un abuso.

“Con el respeto que ella me pueda merecer, solamente me queda decir una palabra: Es una abusadora, habló sin conocimiento de causa; lamento decir doña Margarita es una abusadora”, enfatizó.