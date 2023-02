Este martes 14 de febrero depositarían otras 40 querellas de manera formal en la Fiscalía del Distrito Nacional contra Jairo González, el presidente de Harvest Tradign Cap, apresado la madrugada de este lunes por supuesta estafa a cientos de personas.

Danilo Lapaix, uno de los abogados de las supuestas víctimas, dijo a este diario que depositaría unas 16 querellas y en el transcurso de la semana completaría con las otras pendientes para que el Ministerio Público pueda proceder a solicitar la medida de coerción correspondiente antes de las 48 horas, plazo estipulado para presentar cargos formales luego del arresto.

Este lunes al mediodía otras 16 personas depositaron la querella contra González por supuesta estafa. Al presidente de dicha empresa le solicitan pagar supuestas deudas que ascienden a unos 25 millones de dólares, distribuidos en más de 200 personas en todo el territorio nacional.

Cuando González fue arrestado, según el órgano persecutor, estaba en una villa en Jarabacoa. La Unidad de Delitos Financieros de la Procuraduría allanó esa residencia. Hasta el momento no se ha determinado qué dijo el también llamado pastor de las criptomonedas y si ha sido interrogado. Tampoco se sabe cuándo sería trasladado a la Fiscalía.

Harvest Trading Cap, la empresa dedicada al mercado de valores y las criptomonedas, no está resgistrada, ni autorizada ni regulada por la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana.

Así lo advierte un comunicado del organismo rector de los bancos en el país, luego de la denuncia publicada por este diario que da cuenta que González.

La Superintendencia reiteró el llamado a la ciudadanía que las entidades que están reguladas se encuentran disponibles en la sección Registro del Mercado de Valores en su página web, para que el público pueda consultar cuáles son esas instituciones que sí están legalizadas.

Una de las razones por las que González no ha podido pagar es porque tiene sus cuentas bancarias congeladas, según le informó la empresa a los denunciantes.

¿Qué dice Jairo?

Jairo González.

De su lado, la empresa emitió su posición y explicó que «lo que tiene inició legalmente tiene que terminar legalmente». Y habla personalmente González, en un video que publicó en su cuenta de YouTube para sus inversionistas, en el que alegó que durante más de cuatro años en diferentes áreas financieras las cosas fueron cambiando.

«Han ocurrido bastante circunstancias, hay cosa que se han salido de nuestras manos y por lo tanto nuestro deber es pedirles disculpa a todos si en algún proceso no ha sido atinado para ustedes. Quiero que sepan que aunque no me sientan, día tras día seguimos trabajando junto a nuestro equipo en las soluciones pertinentes para cumplir con el propósito que es bendecir vidas y construir sueños», inició González con su mensaje.

En ese orden, el presidente de Harvest Trading Cap, a cuyas demandas de sus inversionistas llamó «inquietudes», serán respondidas de manera legal, ya que el pasado año la entidad no pudo concretizar sus proyectos pautados, lo que degeneró en pérdidas que ha tenido un impacto en sus clientes que depositaron su dinero en la empresa.