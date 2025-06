Caso Jet Set: ¿De qué manera agrava a los imputados la acusación de intimidación a testigo?

El abogado penalista Francisco Álvarez Martínez afirmó este lunes que la acusación del Ministerio Público contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, por presuntamente intimidar a empleados de la empresa Inversiones E y L, S.R.L.—operadora del Jet Set—y que podrían fungir como testigos en el proceso judicial, podría influir en que se les imponga la medida de coerción solicitada por el órgano acusador, tras el colapso del techo de la discoteca.

«Nosotros adquirimos dos elementos más para justificar una prisión preventiva. Antes era el arraigo, si tú llevabas una carta de la junta de vecinos, de la iglesia o un inmueble, tú escapabas de la prisión preventiva. Con la Ley 10-15 se agregan dos elementos: la intimidación de testigos o destrucción de pruebas y la integridad del proceso. Básicamente, cuando el imputado, desde fuera, puede incidir en la integridad de su proceso, le puede ser impuesta una prisión preventiva, y en este caso ese elemento del famoso testimonio del exempleado del Jet Set lo complica», explicó el jurista al ser consultado sobre el tema.

Álvarez Martínez aclaró que la imposición de una medida cautelar no implica que la persona imputada haya sido condenada, sino que busca asegurar su comparecencia ante la justicia y evitar que entorpezca el proceso o ponga en riesgo a otras personas.

«Por la naturaleza misma de la coerción, nadie está condenado, sino, sencillamente, se trabaja bajo indicios, sospechas, a pruebas, incluso, preliminares para que se pueda determinar si las personas físicas que están siendo señaladas por el Ministerio Público, digamos que tienen o no tienen alguna posibilidad de ser culpables, y en ese sentido si deben ser controladas por la autoridad con la prisión preventiva, impedimento de salida, arresto domiciliario, o grillete, y en teoría, la investigación ahora es que comienza», detalló.

Continuó: «Yo creo que el Ministerio Público, como estamos en una medida de coerción, lo que está tratando es de asegurar que las personas físicas que ellos entienden pudieran ser eventualmente condenadas estén bajo control».

No descarta que el MP esté evaluando otros tipos penales

Del mismo modo, el defensor Francisco Álvarez Martínez manifestó que, de acuerdo con la lectura que hizo al expediente de solicitud de prisión preventiva para Antonio Espaillat y de arresto domiciliario para Maribel Espaillat, como medidas de coerción, no descarta que el Ministerio Público esté evaluando incluir en su acusación formal otros tipos penales contra los imputados.

«Por la lectura que yo le di a la medida de coerción, yo noté algunos indicios, como unos cacaitos que el Ministerio Público iba colocando, que a mí no me descarta que ellos estén evaluando otros tipos penales, que no tienen nada que ver con el homicidio. Por ejemplo: ese desprecio por la vida. Nosotros podemos y tenemos en la normativa penal otro tipo de «comportamiento negligente», en derecho administrativo también tenemos algunas disposiciones que pudieran juntos hilvanar una tesis para tratar de convencer a un juez que la negligencia fue tan excesiva que se debe asimilar a una intención de hacer daño«, pronunció el letrado.

«Por ejemplo: si yo estoy en unas fiestas patronales y me creo que soy tiro loco macros y comienzo a disparar al aire, evidentemente, lo más probable que va a pasar en un evento como ese es que ese tiro se le pegue a una gente», agregó.

El especialista en derecho penal, además, subrayó que es ahora cuando está comenzando la investigación relacionada con el colapso del techo de la discoteca Jet Set, ocurrido el 8 de abril, y que provocó la muerte de 235 personas y dejó más de 180 heridos.

«O sea, todo esto es preliminar, si mañana (las autoridades) encuentran que él (Antonio Espaillat) estaba enriqueciendo a plutonio ahí, pues eso puede también ir en la acusación. Esto es una camba en blanco que todavía no se ha comenzado a llenar», indicó Álvarez Martínez.

Las declaraciones del jurista fueron ofrecidas durante una entrevista en el programa televisivo El Día, que conducen los periodistas Edith Febles, Germán Marte y Amelia Deschamps.

Las investigaciones del Ministerio Público determinaron que los hermanos Espaillat López realizaban una operación comercial negligente que ponía en riesgo a cientos de vida.

Asimismo, establece que los imputados violaron los tipos penales contemplados y sancionados en los artículos 319 y 320 del Código Penal Dominicano, los cuales castigan el homicidio involuntario, así como golpes y heridas involuntarias.

