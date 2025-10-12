El experto en derecho penal, doctor Miguel Valerio, ofreció una entrevista donde habló del nuevo Código Penal, el caso Senasa y el caso Jet Set.

Cúmulo de pena es una “mancha negra” en el nuevo Código Penal

El abogado advirtió que el principio de cúmulo de pena constituye una mancha negra en el nuevo Código Penal que entrará en vigor en agosto del 2026.

El jurista entiende que el tema deberá llegar al Tribunal Constitucional para que se encargue de anular esa figura jurídica de la nueva normativa, que está en vacatio legis.

Valerio observa que la Constitución de la República es muy clara cuando dice que la pena tiene como finalidad la reinserción social, por lo que una persona no puede pasarse la vida entera en la cárcel.

“Primero, la mancha negra de este Código Penal es el cúmulo de la pena. Yo creo que eso va a ser declarado inconstitucional porque la Constitución es muy clara de que la pena aquí tiene un tema de reinserción social muy importante y yo ni creo en prisión preventiva ni creo en pena larga, con lo cual esa pena de larga duración tampoco tiene ningún efecto que no sea mucho más costo. Entonces yo creo que si hay una mancha negra en el Código es precisamente esa”, argumentó.

Sin embargo, especifica que la normativa tipifica una serie de delitos, entre ellos el cometido utilizando la sustancia denominada ácido del diablo, la bala perdida, las carreras clandestinas de vehículos, entre otros.

El jurista manifestó que hay cosas que deben ser mejorables, como el tema del ultraje a funcionarios públicos, que se debería quedar solamente en amenazas y no hablar de gestos.

Pero Valerio asegura que se trata de un Código Penal de avanzada, que trae figuras como la responsabilidad penal de las empresas.

“Mire es un instrumento de progreso, lo he dicho en varias ocasiones, se ha querido nada más tomar lo malo, lo malo es que era un Código Penal que estaba desfasado, un Código Penal del año 1845, porque esa era la realidad”, adujo.

Considera que desde el año 2002 con el Código Procesal Penal también se debió cambiar el Código Penal, con lo cual hay una adecuación de la norma.

Afirma que ex director de Senasa quiere que se aclare presunto esquema fraudulento

El doctor Miguel Valerio afirmó que el ex director del Servicio Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, está muy interesado en que se aclare lo que hay en el presunto esquema fraudulento con las autorizaciones médicas.

El abogado de la defensa del exfuncionario dijo que Hazim es quien inicia con una denuncia la investigación que realiza la Procuraduría General de la República.

“Nosotros entendemos que el Ministerio Público tiene que jugar su rol y hacer su investigación, pero todavía es muy incipiente lo que ha pasado, o sea, porque ese informe lo mandaron hacer como dos, tres semanas al Ministerio Público, tiene que depurar responsabilidades”, apuntó.

Adelantó que en su momento fijará una posición más acabada, cuando el Ministerio Público tome una decisión al respecto, como lo planteó el director de Persecución, Wilson Camacho.

Valerio sostiene que Hazim está abierto a cualquier llamado que le formule el Ministerio Público con respecto al caso.

Aclaró que todavía el ex director del Senasa no ha sido requerido para ser interrogado por la Procuraduría General de la República, por lo que se debe esperar que las investigaciones continúen.

Revela que más de 100 personas han retirado sometimiento en caso Jet Set

El Jet Set hoy 08 de octubre del 2025

El doctor Miguel Valerio afirmó que muchas víctimas se están desinteresando en el sometimiento a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la colapsada discoteca Jet Set, donde perecieron 236 personas.

En ese sentido, aseguró que más de 100 personas han retirado el sometimiento que formularon en contra de los hermanos Espaillat por ante la Fiscalía del Distrito Nacional.

Planteó que la justicia no se puede festinar con el caso porque hay gente que tiene una sed de venganza y de odio frente a la situación ocurrida.

“Nosotros tenemos derecho también a pedir nuestra propia investigación, y cuando estemos listos todos vamos a un juez de la instrucción, que es la primera fase, la audiencia preliminar, que es donde se analiza, se evalúa la viabilidad o no de una acusación para un juicio de fondo”, señaló.

El jurista entiende que frente al caso también la familia Espaillat tiene derecho a que se realice un peritaje que aclare la situación.

“Nosotros el día 24 de octubre vamos a ir a una audiencia donde estamos pidiendo nuestro peritaje, es un derecho que tiene la familia Espaillat, que ese peritaje se realice también”, significó.

“Vuelvo y repito que hemos tenido apertura total, de hecho hemos tenido y vamos a seguir teniendo, muchas víctimas se están desinteresando, que es lo que toca en esos casos, y vamos a esperar que la investigación acabe”, subrayó.

