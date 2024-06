Los abogados de la venezolana Skarle Valentina Mujica Zapata, Pabel Rodríguez y Robinson Reyes, a quien el Ministerio Público le imputa la muerte joven Julio César de la Rosa Peralta, detallaron su ruta antes y después del accidente.

«Están los videos de que ella salió del gimnasio, fue a un restaurante muy conocido, se sentó, comió una hamburguesa, estaba en compañía de un hombre que se tomó dos copas de vino y se ve que ella solo toma agua», explicó el representante legal Pabel Rodríguez.

«Luego sale de ahí, hace una parada en otro lugar (no consume nada) y se va a su casa «, añadió.

«Ella no ve, porque no está visible para ella, la persona que ella atropella, al ella no saber lo que ve, simplemente un celaje color naranja (ella entiende que es un muro de New Jersey», aseguró.

El letrado dijo que la joven continua, «en ningún momento se detiene y cuando ve luz y se intenta parar donde hay personas que es próximo a la bomba Total y se percata que está cerca de su casa, ella debe continuar menos de un kilometro y llega».

Al llegar a su residencia «su familia la asiste, ahí es donde razona lo sucedido».

Los letrados aclararon que actualmente Skarle Mujica revelaron que ella está legal en el país, porque el visado tiene una extensión hasta el 2029, además al momento del accidente contaba con un seguro de La Colonial y su licencia es extranjera.

El abogado Robinson Reyes reveló que el hoy occiso estaba en ropa interior al momento del suceso y salió hacia la avenida cuando fue atropellado por la joven venezolana de 27 años de edad..

Pidieron que se haga justicia, que se lleve a cabo el debido proceso y que no por injerencia de ninguna de las partes nos salgamos de lo que establece la norma.

Estas declaraciones fueron ofrecidas en el programa «El Sol de la Mañana» del Grupo RCC Media.