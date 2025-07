Caso Lobo: Abogado afirma que su cliente solo acató órdenes de su superior

El abogado de uno de los 15 arrestados durante la Operación Lobo, acusados de formar parte de una presunta estructura delictiva que entregaba sobornos para obtener y mantener contratos de seguridad privada en instituciones públicas, afirmó que su cliente solo acató órdenes de su superior y no recibió ni un solo centavo a cambio.

«En el caso particular del nuestro (cuyo nombre no fue revelado), como otros que están ahí, le solicitaron permiso, digamos, para depositar dinero y entregarlo, sin lucrarse con un centavo», aseguró el jurista Milton Manuel Vázquez ante miembros de la prensa que cubren la fuente del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, en el Distrito Nacional.

Manifestó estar de acuerdo con que las autoridades persigan el supueto delito cometido, pero solicitó que no se sancione a personas que solo cumplieron un mandato en función de su condición de militares.

«Es bueno que se persiga el delito, pero también es bueno que no se cometa exceso, que no se cometan abusos y que no se trate de imponer sanciones a personas que simplemente cumplen una orden en función de que son militar», pronunció el defensor.

«Él no tiene conocimiento de esa parte, quien sabe es el superior a favor del cual se hacían los depósitos. Él era chofer de un coronel», agregó Milton Manuel Vázquez.

Del mismo modo, el abogado dijo que se debe esperar a que el Ministerio Público deposite su solicitud de medida de coerción contra los imputados en el caso Lobo, para conocer el fundamento lógico, práctico y legal de la misma, y así determinar el método de defensa que utilizarán.

«Esperamos que se imponga una correcta, diáfana justicia, en cuanto a esa persona, que realmente no tiene ningún tipo de beneficio, simplemente cumplía las órdenes que impartía un superior», sostuvo el letrado.

Además, Vázquez añadió que su patrocinado actualmente tiene tres préstamos con distintos bancos, ascendentes a un millón y pico de pesos, y otro de más de 400 mil.

«Es un depauperado que se utilizó su nombre para depositar, sin él lucrarse en lo absoluto», aseguró.

Imputados en la Operación Lobo

El órgano persecutor identificó como imputados en la Operación Lobo al mayor general retirado del Ejército, Carlos Ambrosio Robles Díaz, así como a los coroneles de esa institución Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández Vásquez y Elías Camaño Pérez.

A la lista de apresados también se suman el coronel de la Fuerza Aérea Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar; el primer teniente del Ejército, Wellington Peralta Santos; el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González; el coronel de la Policía, Ramón Quezada Ortiz, y el señor Bolívar Nicolás Fernández Espinal. El grupo se encuentran bajo arresto y a la espera de que un tribunal les conozca la solicitud de medida de coerción.

«En las próximas horas el Ministerio Público estará depositando su solicitud de medida de coerción contra los miembros de esta red criminal», se informó a través de un comunicado.

Modus operandi de la presunta red en investigación de las autoridades

La «estructura criminal», según afirmaron las autoridades, se apoyaba en la distribución de sobornos para obtener y mantener contratos de seguridad privada en instituciones públicas. Entre las entidades afectadas figuran el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI), el Seguro Nacional de Salud (Senasa), y las empresas distribuidoras de electricidad EdeNorte, EdeEste y EdeSur.

En la Operación Lobo participaron 26 fiscales de los órganos de investigación del Ministerio Público, con el apoyo de 189 agentes de la Policía Nacional, para enfrentar la red que habría afectado a las referidas instituciones del Estado.

La Pepca y la Dirección General de Persecución adelantaron que la investigación inició con una denuncia enviada al Ministerio Público por la gestión de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental que encabeza la doctora Milagros Ortiz Bosch.

Además, explicaron que las líneas de investigación siguen su curso con la rigurosidad y la visión holística que promueven para estos casos la gestión de la procuradora general Yeni Berenice Reynoso y que buscan encarar la criminalidad y el delito en todos sus ámbitos.