Caso Lotería: Dicent insiste que es inocente; MP dice no

Luego de escuchar al exdirector de la Lotería proclamar su inocencia, y a su defensa solicitar el cese de la prisión preventiva que tiene desde hace más de un año, el juez del tercer juzgado de la Instrucción Amauri Martínez aplazó hasta el viernes a las 9:00 de la mañana el juicio preliminar contra los 11 imputados en el supuesto fraude de la Lotería Nacional, “Operación 13”.

“Yo no he hecho nada que no tenga que hacer; se le llevaron los vídeos y de inmediato el video se vio, se confirmó todo…”, dijo Luis Dicent.

En sus conclusiones la defensa de Dicent además solicitó al Tribunal excluir del proceso al Estado como querellante de bancas de apuestas y las pruebas presentadas por el Ministerio Público, y dictar Auto de no ha lugar.

De su lado, el titular de la Pepca Wilson Camacho afirmó que hasta ahora ninguna de las defensas “ha dicho nada coherente”.

Puede leer: Preliminar caso de la Lotería en recta final

Camacho, quien fue abordado por la prensa a su salida del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, indicó que la fortaleza de las evidencias del Ministerio Público ha provocado que varios de los imputados externen que están de acuerdo con que este proceso sea enviado a juicio.

“Seis de los 10 acusados, en sus alegatos, indicaron al propio tribunal que estaban de acuerdo con que el mismo sea enviado a juicio; eso es evidencia de la fortaleza del caso del Ministerio Público y estamos convencidos de que nos veremos en juicio con este proceso”, explicó el titular de la Pepca, sobre la acusación que tiene como principal imputado a Dicent, exadministrador de la Lotería Nacional.

Al ser cuestionado sobre el recurso de la defensa de Dicent, que reclamó que le mostraran unos elementos de prueba en específico, Camacho recordó que el Ministerio Público tiene como norma y práctica facilitar dicho acceso.