La procuradora adjunta, Yeni Berenice Reynoso, se opuso este viernes a las extensiones de plazos y al apilamiento de audiencias en el caso Medusa, en el que está siendo procesado el exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez junto a otros encartados.

Berenice Reynoso recordó al Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional que el juez «debe conocer el plazo razonable dentro del principio de razonabilidad».

La fiscal de Persecución de la Procuraduría criticó, además, que la defensa del exprocurador no haya podido tener acceso al dispositivo. «¿Por qué? Porque ese dispositivo, magistrado, se notificó en septiembre del año pasado y estamos a 28 de abril. ¿En serio podemos pedir una reposición de plazo para ellos hacer escrito de defensa, sobre la base de que ellos tuvieron dificultad para poder acceder al dispositivo que tuvieron desde septiembre? La respuesta, magistrado, el argumento se cae por su propio peso. No admite un razonamiento lógico», dijo.

De su lado, el abogado del exfuncionario, Carlos Balcácer, manifestó al juez que desde el 21 de agosto del año 2021 ha «rogado» a la Procuraduría la tramitación de los documentos de su defendido. «Recibimos silencio», dijo.

«Y se descubrió que hacía falta un programa y no se nos avisó. No estamos llamados a ser adivinos de que hacía falta un programa porque no se nos dijo. Y de eso se levantó acta», indicó el abogado, quien admitió que los documentos le fueron entregados.

El Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional tiene previsto este martes continuar con el conocimiento de la revisión obligatoria de la medida de coerción que pesa en contra del exprocurador Jean Alain Rodríguez, acusado en el caso Medusa por supuesto desfalco al Estado.

Se recuerda que las pasadas audiencias del conocimiento de solicitud de variación de medidas de coerción fueron pospuestas por el juez Amauri Martínez, a solicitud de la defensa de Jean Alain, que requirió tiempo para conocer la documentación que depositó el Ministerio Público en el tribunal, en los que refuta los alegados de la defensa en procura de que la medida que pesa en contra de su cliente le sea variada por segunda vez.

El exfuncionario guardaba prisión preventiva en Najayo, y ahora está bajo arresto domiciliario con uso de grillete. Su defensa, encabezada por Carlos Balcácer, busca lo dejen seguir el proceso en libertad, y atribuye la objeción del MP al testimonio de una testigo condenada por robo.

En la Corte de Apelación Civil y Comercial del Distrito Nacional se conoce en estos momentos la audiencia preliminar del Expediente núm. 059-2022-0011, es decir, el caso del exprocurador general, Jean Alain Rodríguez, implicado en el caso Medusa.