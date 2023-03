Caso Odebrecht | Ángel Rondón: Yo tengo fe en la justicia

El empresario Ángel Rondón reiteró hoy que no fue la persona a la que la empresa brasileña Odebrecht le entregó los 92 millones de dólares para sobornos.

«Yo sigo manteniendo la misma posición que he mantenido durante seis años. Siempre he dicho que no fue la persona elegida por Odebrecht», declaró a su salida de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, en donde darían lectura al fallo por apelación a los imputados en el caso de sobornos de la compañía brasileña.

Rondón cuestionó que los supuestos sobornados fueran descargados todos por no haber recibido sobornos, pero que la justicia decidiera condenar al supuesto sobornador: él.

«Yo tengo fe en la justicia. Yo creo que la sentencia que emane de este tribunal será una lección de corrección… Yo sigo confiando primero en Dios, después es mis abogados y en la justicia dominicana», dijo.

Además, el empresario manifestó que está casi seguro de que el tribunal decidirá absorberlo por falta de pruebas, ya que no hay sobornados.

Lectura será el 19 de mayo

Los jueces Pedro Antonio Sánchez Rivera, Nancy María Joaquín Guzmán y Daniel Julio Nolasco Olivo, prorrogaron la lectura integra sobre el Recurso de Apelación en contra de la decisión del juicio de fondo dictada por el Primer Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional, incoado por los imputados Ángel Rondón Rijo, Víctor José Rúa, Conrado Enrique Pittaluga Arzeno y el Ministerio Público.

La decisión se tomó debido a que uno de los magistrados que conoció el proceso se encuentra de licencia médica lo que impide que el fallo sea leído en la fecha originalmente pautada, fijándose la lectura del mismo para el 19 de mayo del corriente año, a las 11 de la mañana.

El pasado 25 de noviembre de 2021, el tribunal de fondo condenó a Ángel Rondón Rijo a 8 años de prisión y a Víctor José Díaz Rúa a 5 años de prisión y respectivamente al pago de una multa de 200 salarios mínimos, equivalente a unos US$73,000.00. Así mismo absolvió a Conrado Enrique Pittaluga Arzeno.