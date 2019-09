Caso Odebrecht: Recesan hasta mañana juicio de fondo para conocer recusación contra presidente SCJ

Los jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) recesaron hasta este miércoles, a las 3:00 de la tarde, la continuación del juicio de fondo que se le sigue a los seis procesados por el caso de los sobornos de Odebrecht.

El pleno de la SCJ adoptó la decisión a los fines de conocer la recusación en contra de cinco jueces, incluido el presidente del alto tribunal Luis Henry Molina, por parte del abogado del imputado Víctor Díaz Rúa.

Además de Molina, también fueron recusados los magistrado Fran Soto, Vanessa Acosta, Francisco Mena y Napoleón Estévez.

En el caso particular del juez presidente de la SCJE, el abogado Miguel Valerio, de Víctor Díaz Rúa, pidió inicialmente que se inhiba del proceso, por considerar que con su integración el juicio no será justo.

En tanto que otro defensores de la parte técnica señalaron la condición de Molina de ser ex miembro del gobernante Partido de la

Liberación Dominicana (PLD) y ex jefe de campaña del senador por San Cristóbal Tommy Galán, quien figura como imputado en el caso.

En respuesta a lo expuesto por los abogados, Molina se defendió diciendo que ninguna de las causales de inhibición o recusación podría señalarse como elemento que lo vincule como, a título personal, con ninguno de los imputados.

“Tengo la certeza de no encontrarme en ninguna de las condiciones requeridas para que sea acogida la solicitud de inhibirme, de alguna de las partes”, declaró.