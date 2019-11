Caso Odebrecht sigue hoy; dice Rodríguez está muy enfermo

El proceso judicial que se sigue a los seis imputados en el caso del pago de US$92 millones en sobornos por la empresa Odebrecht entre 2001 y 2014, continua hoy, en la fase final de la revisión de las solicitudes presentadas en los incidentes por la barra de la defensa.

Ayer los abogados de Roberto Rodríguez revelaron que este sufre de una depresión mayor y no aguanta ser sometido a la presión de un juicio prolongado, lo que generó quejas de otros abogados de la defensa, que entienden que ese tema debió ser planteado antes, ya que cuatro de los seis imputados prefieren que el juicio de fondo sea en una corte ordinaria no en la Suprema Corte de Justicia.

El abogado Claudio Stefan defendió el derecho que tiene Rodríguez a pedir ser juzgado en la jurisdicción privilegiada de la Supresa Corte de Justicia, donde el proceso sería más corto, porque en un tribunal ordinario el juicio se prolongaría hasta por tres años, tiempo que no aguantaría su defendido.

El tema fue tratado ayer en la continuación de la audiencia donde los abogados de los imputados senador Tommy Galán, de Andrés Bautista, Roberto Rodríguez, Conrado Pittaluga, Víctor Díaz Rúa y Angel Rondón se refirieron a las peticiones formuladas en los incidentes presentado en el proceso que inició el 12 de septiembre pasado.

En la conclusión de la presentación de sus incidentes los abogados de la defensa de Conrado Pittaluga solicitaron un no a lugar al inicio del juicio de fondo, porque en la audiencia preliminar el juez de instrucción, Francisco Ortega Polanco, hizo cambios en las calificaciones de los delitos contra Pittaluga sin consultarles previamente.

El abogado Santiago Rodríguez, explicó que Pittaluga fue llevado ante los tribunales acusado de supuestamente ser cómplice para cometer sobornos.

Sin embargo dijo que esos delitos, fueron variados por el juez en la audiencia preliminar, en la que se colocó a Pittaluga en los expedientes como autor de sobornos y de ocultar su declaración jurada de bienes, lo que complica su situación.

Calificó las acusaciones como improcedentes, ya que su defendido no debía presentar declaraciones juradas porque nunca ha sido funcionario público.

Prescripción pena

Los abogados del exsenador Andrés Bautista solicitaron la prescripción de la acción penal, bajo el argumento de que muchos de los delitos que se le imputan tienen más de 10 años y han prescripto. Igual que otros defensores, pidieron que el juicio de fondo sea tratado en una corte ordinaria, no en una jurisdicción de única instancia, porque no tienen conexión con el senador Tommy Galán, ni son funcionarios.

Derecho apelación

Una gran parte de los imputados se adhirió al incidente sobre control de convencionalidad, sobre el derecho a impugnación que tienen los imputados, de apelar a otras instancias cuando el tribunal tome una decisión.