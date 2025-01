Caso Panthera 7: Aplazan coerción a los imputados

La Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este aplazó este martes el conocimiento de solicitud de medida de coerción contra los siete imputados en la Operación Panthera 7, vinculada a la incautación de 9.8 toneladas de cocaína en el Puerto Multimodal Caucedo en diciembre de 2024.

La audiencia fue fijada para el próximo jueves a las 9:00 a.m., con el propósito de que los abogados de los implicados puedan revisar el expediente acusatorio que el Ministerio Público depositó el lunes y, de este modo, preparar sus defensas.

«El tribunal aplazó la audiencia por dos motivos. El primero, darle la oportunidad a uno de los imputados de que tenga a su abogado presente, que no estaba, y número dos, darle la oportunidad a todos los abogados y a los imputados de que fueran notificados de la sentencia aprobatoria aportada por el Ministerio Público y la instancia de medida de coerción», manifestó el procurador fiscal titular de Santo Domingo Este, Milciades Guzmán Leonardo.

Asimismo, el magistrado reveló que anoche fue detenido un octavo integrante de la presunta red internacional de narcotráfico y lavado de activos, cuyo nombre no fue divulgado, y para quien también se solicitará una medida cautelar.

«Hay una persona que se acaba de entregar, me parece que anoche. No voy a dar más detalles sobre él porque todavía no hemos formulado la solicitud de medida de coerción correspondiente», dijo .

Guzmán Leonardo aseguró que el Ministerio Público cuenta con suficientes pruebas para que el tribunal imponga a los acusados los 18 meses de prisión preventiva y declare el caso como complejo.

Implicados Operación Panthera 7

Los vinculados a la Operación Panthera 7 son: José Nicolás Castillo Hart (a) “Nikito”; Winston Armando Tejera Rodríguez (a) “Barbikin”; Cristian Rayner Canela Aybar; Nelson Neftalí Mercedes Lugo; Dulvi Jesús De los Santos; Enriquillo Luis Brito y Enrique José Luis Brito, señalados por el Ministerio Público como miembros de una red internacional de narcotráfico y lavado de activos desmantelada en una operación conjunta con la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la Administración para el Control de Drogas de los Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

El Ministerio Público sostiene que los imputados violaron los artículos 59, 60, 265, y 266 del Código Penal Domnicano, el cual tipifica “Asociación de malhechores”, así como, los artículos 58, 59, 60, 75 y 85 de la Ley 50-88, sobre Drogas Narcóticas, los cuales tipifican “Tráfico de Drogas y Patrocinio”.

Además, a Enriquillo Luis Brito y Enrique José Luis Brito también se les acusa de violar los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, y el artículo 3 de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos, en perjuicio del Estado Dominicano.

Los representantes del Ministerio Público catalogaron a la Operación Panthera 7 como una de las mayores ofensivas operativas en contra del crimen organizado realizada en el hemisferio. Al tiempo que, reiteraron que, en el transcurso de la investigación, se han recolectado evidencias que demuestran que los 9,587 paquetes con un peso de 9,889 kilos de cocaína fueron traídos a la República Dominicana desde Colombia por vía marítima, específicamente, por Bayahibe, La Romana y Pedernales, en meses previos a diciembre de 2024.

Cabe destacar que la droga fue incinerada el pasado 9 de diciembre en las instalaciones de la Primera Brigada de Infantería del Ejército de la República Dominicana, ubicada en el kilómetro 25 de la autopista Duarte, en el municipio de Pedro Brand, provincia Santo Domingo.

