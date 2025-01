Caso Panthera 7: Revelan identidad de nuevos implicados en la «red de narcotráfico»

El Ministerio Público presentó la solicitud de medida de coerción del caso Operación Panthera 7, relacionada con la incautación de 9.8 toneladas de cocaína en el Puerto Multimodal Caucedo en diciembre de 2024, donde se revelaron los nombres de otros implicados en una presunta red internacional de narcotráfico y lavado de activos.

Se trata de los prófugos José Alexander Santana Andújar, conductor del camión Mack, modelo CXU613, color azul, con placa número L380563, que transportó la droga hasta la terminal portuaria; Yoel Jesús Jaques, inspector del puerto; y Alexander Henríquez Castro, sellador del puerto.

«En fecha 05 de diciembre del año 2024, las autoridades del Puerto Multimodal Caucedo y las agencias de investigación, con apoyo de la Drug Enforcement Administration (DEA), iniciaron una profunda investigación en la terminal portuaria sobre el origen de los contenedores, logrando establecer, a través del sistema de las cámaras de seguridad y de los controles del puerto, que, siendo aproximadamente las 05:40 p.m., ingresó a DP-World Multimodal Caucedo el camión marca Mack, color azul, rótulo S503, conducido por el prófugo José Alexander Santana Andújar, quien habría registrado su cita el mismo día 05/12/2024 para el día 06/12/2024, vía aplicación, alegando el retorno del contenedor No. FFAU45422811″, se explica en el documento.

El órgano persecutor establece, además, que «una vez en la puerta de Gate-in o P-1, los prófugos Yoel Jesús Jaques, en calidad de inspector, y Alexander Henríquez Castro, como sellador, debían inspeccionar todos los contenedores que accedían al área de bloques del puerto, asegurándose de que los reportados como vacíos se encontraran en ese estado y exigiendo, para ello, la apertura total de puertas que les permitiera visualizar completamente el interior, una vez concluidas las labores de observación, en compañía del chofer del camión José Alexander Santana Andújar».

«Posteriormente, el prófugo Alexander Henríquez Castro debía proceder a la colocación de sello para contenedores vacíos, una vez confirmaran que el contenedor estaba vacío, y conforme a las cámaras de vigilancia, esto lo hacen con el camión que había ingresado previo al camión conducido por el prófugo José Alexander Santana Andújar», agregó el MP.

Sin embargo, según se indicó en el expediente, contrario al cumplimiento adecuado de sus funciones y con el objetivo de ocultar la gran cantidad de sustancias controladas (9,889 kilos) y las cuatro personas armadas que las custodiaban y se disponían a realizar la contaminación, estas ingresaron al puerto ocultas dentro del contenedor supuestamente vacío, transportado en el camión en cuestión.

«Los hoy imputados Yoel Jesús Jaques y Alexander Henríquez Castro no abrieron completamente la puerta del contenedor FFAU4542281 e invirtieron sus roles, siendo Yoel Jesús Jaques quien se ocupó de la colocación del sello de vacío No. 0029169982, mientras Alexander Henríquez Castro no realizó ninguna acción tendente a la verificación», precisó.

Añadió: «El contenedor FFAU4542281, reportado por José Alexander Santana (a) Alex, como retorno vacío, debía ingresar al área de desierto, espacio dispuesto para la colocación de contenedores de retorno para el uso por parte de las navieras. Sin embargo, contrario a esto, mientras se encontraba en la fila de acceso al gate-in o P-1, el imputado Cristian Rayner Canela Aybar, planificó a las 17:54:59 horas, la colocación del contenedor en la posición C3460413, dentro de los bloques de contenedores cargados para exportación, lugar en el que no debía estar por su naturaleza de retorno».

Asimismo, el MP indicó que Canela Aybar, quien se desempeñaba como coordinador de exportaciones, no tenía dentro de sus funciones planificar la ubicación de contenedores en bloques, ya que esa era una función exclusiva del coordinador de patio.

«Para confirmar sus funciones como miembro de esta organización criminal y que él actuaba con pleno conocimiento de que al planificar contenedores para posicionar en patio se alejaba de sus funciones e incurría en faltas graves, está el hecho de que este ya había recibido múltiples amonestaciones por conductas reincidentes anteriores (51 planificaciones irregulares), hechos que provocaron su desvinculación del Puerto Multimodal, la cual fue notificada el mismo día 05/12/2024 a las 15:34», explicó.

Otros implicados

Además de Santana Andújar, Jesús Jaques, Henríquez Castro y Canela Aybar, al caso Panthera 7 se vinculan José Nicolás Castillo Hart (a) “Nikito”; Winston Armando Tejera Rodríguez (a) “Barbikin”; Nelson Neftalí Mercedes Lugo; Dulvi Jesús De los Santos y Enrique José Luis Brito.

El Ministerio Público sostiene que los imputados violaron los artículos 59, 60, 265, y 266 del Código Penal Domnicano, el cual tipifica “Asociación de malhechores”, así como, los artículos 58, 59, 60, 75 y 85 de la Ley 50-88, sobre Drogas Narcóticas, los cuales tipifican “Tráfico de Drogas y Patrocinio”.

Además, a Enriquillo Luis Brito y Enrique José Luis Brito también se les acusa de violar los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, y el artículo 3 de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos, en perjuicio del Estado Dominicano.

De acuerdo con lo informado por el Ministerio Público, en el transcurso de la investigación del caso Panthera 7 se han recolectado evidencias que demuestran que los 9,587 paquetes, con un peso total de 9,889 kilogramos de cocaína, fueron traídos a la República Dominicana desde Colombia por vía marítima, específicamente por Bayahibe, La Romana y Pedernales, en los meses previos a diciembre de 2024.

Foto Hoy / Guillermo Burgos

