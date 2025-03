Caso Sudiksha: Abogados afirman que detención de Joshua Riibe es irregular

Abogados penalistas consideraron este lunes que la presunta detención del joven estadounidense Joshua Steven Riibe, señalado como la última persona que vio con vida a la estudiante india Sudiksha Konanki antes de su desaparición el 6 de marzo en el hotel Riu República, en Punta Cana, carece de base legal por parte de las autoridades dominicanas.

«La retención de individuos, la ley lo prevé realmente, pero no más allá para agotar ciertas diligencias procesales. En el caso particular, una persona retenida por ocho o nueve días es de manera ilegal», explicó el jurista Amin Polanco ante las camara de Noticia RNN.

Por su parte, el abogado José Alberto Jiménez considera que el Ministerio Público debería llegar a un acuerdo de intercambio de información penal con las autoridades de los Estados Unidos, permitiendo que Steven Riibe permanezca bajo la estricta vigilancia de las autoridades estadounidenses, en coordinación con las dominicanas, para garantizar su vinculación al caso hasta que se alcance una solución definitiva.

«Puede ser que la salida sea permitirle que salga en un acuerdo de intercambio de información penal con las autoridades de los Estados Unidos y que permita que siga bajo la alta vigilancia de las autoridades americanas, que pueda coordinarse con las autoridades dominicanas para seguir tratando el caso hasta que haya una solución final», planteó el penalista.

«Lo complicado es que no hay una nota de suicidio, no hay un pedimento de rescate, no hay un cuerpo. Entonces, es muy difícil la situación respecto a la persona que está retenida, de mantenerla en esa situación por largo tiempo», detalló Jiménez.

Abogado José Alberto Jiménez

Entretanto, el abogado penalista Marino Lora expresó que, dado que no hay detalles sobre el paradero de Konanki y que Riibe fue la última persona en verla, además de que aparentemente existen incongruencias en las declaraciones que ofreció durante uno de los interrogatorios, todo indica que las autoridades llevarán a cabo una investigación racional, conforme a las leyes dominicanas.

«Oígame, hay una desaparición de una joven. No aparece el cuerpo, o el cadáver, o lo que fuera, no aparece. Él fue la última persona que la vio con vida. Hay videos. Hay incongruencias, aparentemente, en los interrogatorios. Entonces, ¿todo indica qué? Vamos a sentarnos a investigar de manera racional, conforme a la ley. Ahora mismo estamos sobre la base de la ilegalidad», manifestó Lora.

Abogado penalista Marino Lora

Cronología de unas vacaciones que se tornaron en pesadilla

A continuación, te presentamos un a cronología de los hechos clave en la desaparición de la estudiante de medicina en la Universidad de Pittsburgh, en Pensilvania, Estados Unidos, y residente en Ashburn, Virginia.

*3 de marzo de 2025: Sudiksha Konanki llega a Punta Cana junto a sus amigas y se hospeda en el hotel Riu República.

*4 de marzo de 2025: Se registra un apagón eléctrico en el hotel que afecta varios servicios.

*5 de marzo de 2025: El servicio se restablece en un 70%.

*6 de marzo de 2025: A las 2:13 de la madrugada, se restablece por completo la electricidad en el hotel.

*6 de marzo de 2025: Pasadas las 4:15 de la madrugada Konanki y sus amigos extranjeros fueron capturados por las cámaras de videovigilancia del hotel, a pocos metros de ingresar al área de la playa.

Konanki y sus amigos fueron capturados en video a pocos metros de la playa

*6 de marzo de 2025: A las 4:55 a.m., regresaron dos de sus amigas y, diez minutos después, a las 5:05, lo hicieron otros dos. Konanki se queda en la playa con Joshua Steven Riibe.

*6 de marzo de 2025: A las 9:00 a.m., Riibe es captado por cámaras saliendo de la playa sin camiseta, sin zapatos y sin Konanki.

*6 de marzo de 2025: 4:00 p.m., el grupo de amigos de Konanki informa al personal del hotel sobre su desaparición.

*7 de marzo de 2025: La Policía Nacional Dominicana inicia la búsqueda de la joven de 20 años a las 8:00 de la mañana, tras ser informada de la situación por teléfono por la Embajada de Estados Unidos en el país.

*10 de marzo de 2025: La Policía Nacional, en conjunto con la Procuraduría General de la República (PGR), el Buró Federal de Investigación (FBI) y el Enlace Internacional de la embajada estadounidense en el país, conforman una comisión de alto nivel para dar seguimiento al caso.

*11de marzo de 2025: Continúan las labores de búsqueda sin pistas concretas sobre el paradero de la joven india.

*12 de marzo de 2025: La Policía Internacional (Interpol, en inglés) emite la notificación amarilla, relacionada con personas desaparecidas a nivel mundial, por Sudiksha Konanki, a petición de la Policía del condado de Loudoun, Virginia, Estados Unidos.

La Interpol emite alerta de búsqueda por Sudiksha Konanki

A las 13:30 horas del mismo día, Joshua Steven Riibe es entrevistado por las autoridades en la oficina de la Fiscalía de la Unidad de Género y Violencia Intrafamiliar del Distrito Municipal de Verón, Bávaro, Punta Cana.

Posteriormente, a las 6:00 p.m., la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, informó que las autoridades están aplicando «un protocolo de investigación holístico en el que se investigan todas las variables».

*13 de marzo de 2025: En el operativo de rastreo, las autoridades utilizan equipos de alta tecnología para dar con el paradero de Konanki. Entre estos destacan los drones FlyCart 30, con un alcance de 25 kilómetros, y el Matrice 300 RTK, que cubre hasta 19 kilómetros.

*14 de marzo del 2025: Continúan las labores de localización de Sudiksha Konanki, a pesar de que la búsqueda de una persona en el agua suele durar entre 3 y 7 días.

El operativo de rastreo se establece diariamente

Según explicó el comandante general de la Armada de la República Dominicana, vicealmirante Agustín Morillo Rodríguez, el operativo para localizar a Sudiksha Konanki se establece diariamente, partiendo desde el punto donde fue vista por última vez.

«La primera caja de búsqueda abarcaba 3 millas, y cada día ha ido aumentando. Ahora (el miércoles) estamos buscando las 24 millas (nauticas) desde el punto de origen o la última vez que la vieron», dijo Morillo Rodríguez.