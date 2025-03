Caso Sudiksha: Jurista dice declaratoria final de muerte puede durar 30 años

Solo cuando hayan transcurrido cuatro años de la ausencia de la joven india nacionalizada estadounidense, Sudiksha Konanki, podrán sus padres o quienes la representen, solicitar a un tribunal de primera instancia de la jurisdicción de donde se ausentó, no a la Policía, declararla como fallecida.

Así lo explicó ayer el jurista Carlos Salcedo, quien dijo tener experiencia en ese tipo de procedimiento que afirmó, “es largo y complejo”.

Indicó que en la primera fase del procedimiento hay una declaratoria de cinco (5) años de ausencia provisional. Luego vienen las otras etapas “pero la declaratoria final de muerte y la ausencia total, puede llegar hasta a los 30 años”, señaló.

Salcedo respondió así al ser consultado por esta reportera sobre la solicitud hecha por los padres de Sudiksha a la Policía Nacional, para que proceda a la “declaración legal de su muerte”, afirmando que después de una búsqueda exhaustiva las autoridades dominicanas han concluido “que se cree” que su hija se ahogó.

“Todavía no puede ser declarada la ausencia, porque un tribunal no ha sido apoderado; no ha sido designado en este caso el abogado defensor por parte del tribunal, ni se ha dado el dictamen del tribunal”, que son requisitos establecidos en el Código Civil Dominicano, sostuvo el abogado penalista.

La estudiante de la universidad de Pittsburgh, vino al país a vacacionar junto a varias compañeras. Se hospedaban en el Hotel RIU, en Punta Cana, desde donde en la madrugada del día 6 de este mes salieron para la playa junto a dos recién conocidos, entre ellos el joven norteamericano Joshua Riibe, quien es retenido en el país y ha sido objeto de varios interrogatorios por parte del Ministerio Público, por ser la última persona que la vio.

Retención ilegal

Salcedo consideró “ilegal” la retención de Joshua, ya que en su contra no existe medida de coerción. “Si hay visos de culpabilidad tiene que estar a la disposición, pero ya es tiempo ….”.