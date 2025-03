Cuando los padres de Sudiksha Konanki se fueron de República Dominicana, se despidieron de Joshua Steven Riibe, la persona de interés en el caso de la joven india desaparecida en una playa de Punta Cana.

Según una publicación del abogado Félix Portes, una traducción sobre las declaraciones de Riibe indican que el extranjero relató todo lo que sucedió el domingo luego del hecho.

Riibe aseguró que las autoridades policiales no lo han dejado ir a su casa, pese a que siempre se ha mantenido colaborando con la investigación.

«No puedo ir a ningún sitio. Tengo muchas ganas de estar en casa. Abrazar a mi familia y amigos. Pero entiendo que hay una investigación y he cooperado, pero no me han dejado ir», dijo.

«Cuando los padres de Sudiksha se fueron, se despidieron e incluso me abrazaron. Me dio las gracias por salvar a mi hija la primera vez. Lo único que he estado haciendo es esperar en mi habitación de hotel a que me entrevisten», añadió Riibe.



Padres dicen su hija se ahogó

Más temprano, los padres de Konanki asumieron que su hija de 20 años se ahogó.Subbarayudu Konani y Sree Devi Konanki, visiblemente devastados, dijeron a medios internacionales que la situación por la que están atravesando «es increíblemente difícil de procesar».

En ese orden, pidieron la oración a favor de su familia y los demás hermanos de Konanki. «Todavía tenemos algunos de nuestros hijos que cuidar en su crecimiento», dijeron.

«Con mucho respeto, les pedimos espacio, tiempo y privacidad para enfocarnos en el proceso de sanación y ayudar a nuestros hijos para seguir adelante con nuestras vidas», solicitaron.