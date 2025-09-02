La revictimización es una de las formas más graves de violencia simbólica que pueden ejercer los medios de comunicación y la sociedad en sentido general. Ocurre cuando, en lugar de proteger la dignidad de las víctimas, se difunden detalles morbosos, se reproducen rumores o incluso se revela información que permite identificar a las personas agredidas.

Esta definición se desprende de la «Guía para la cobertura mediática de casos de violencia de género», de la periodista Ramieri Delgadillo, publicada en colaboración con la Fundación Friedrich Ebert (FES), que describe, además, que en el caso de niñas, niños y adolescentes, el daño se multiplica porque no solo se vulnera su derecho a la intimidad, sino que se les marca con un estigma que puede acompañarlos toda la vida.

Según esa acepción, expertos consultados por el periódico Hoy apuntan a que en el caso de la presunta violación grupal ocurrida en el municipio Villa González, en Santiago, no solo algunos medios de comunicación, sino que también particulares (sobre todo a través de las redes sociales), han revictimizado a la joven que, según su denuncia, fue abusada por al menos seis hombres en marzo de 2025.

Ramieri Delgadillo

«Como se plantea en la guía de casos de violencia de género, que presentamos en agosto de 2023, el rol del periodismo es claro: el centro de la cobertura debe estar en los responsables de la violencia y en las fallas institucionales que la permiten, nunca en la exposición de quienes han sobrevivido a ella», afirmó Delgadillo.

«Esa “sed” de parte de la ciudadanía, sobre todo usuarios y usuarias de sociales, en conocer los pormenores de una violación sexual e incluso a estar dispuestas a replicarlo y distribuirlo, responde más al morbo que a una necesidad real de información. Este ‘interés’ de detalles es una expresión de la cultura machista, que convierte la violencia contra las mujeres en espectáculo y que trivializa el sufrimiento de las víctimas, incluso sin importar si son niñas y adolescecentes las victimas», aseveró la periodista, quien lamentó que en este contexto, la prensa tiene la responsabilidad de romper con esa lógica: no debe ceder a la presión del público.

Una irracional competencia

Al respecto, la veterana periodista Loyda Peña, con más de 30 años de experiencia cubriendo casos judiciales en el periódico Hoy, entiende que la revictimización son esos daños colaterales, sicológico o emocionales, que agudizan el trauma original y obstaculizan la recuperación de la víctima.

Comienza con los interrogatorios de las autoridades y se agrava con los periodistas y medios, especialmente digitales, en su irracional competencia para satisfacer la curiosidad y el morbo público y aumentar el rating«, opinó Peña.

«La curiosidad de la gente ante una violación sexual, máxime como la que ocurrió en Villa Vásquez (nunca vista en el país) no puede ser satisfecha por los medios de comunicación a expensas del bienestar de la víctima, por aumentar rating; las víctimas tienen derecho a la privacidad, y la búsqueda de la verdad no debe justificar la revictimización«, dijo.

La periodista considera que los medios pueden “enganchar” y vender la noticia, destacando la resiliencia de la víctima, promoviendo la educación y la prevención. Peña entiende que «es fundamental la adopción de un enfoque ético y responsable que priorice en el bienestar de la víctima y el interés del público«.

Edith Febles

Este diario también solicitó la opinión de Edith Febles, otra periodista con una dilatada trayectoria profesional, que ha abordado desde hace varias décadas temas de violencia en diferentes escenarios a nivel nacional. «Todos conocemos alguien que sufre y lo menos que aspiramos es añadir sufrimiento. Partimos de esa idea para tener esta conversación», dijo.

Febles cree que desde los medios de comunicación y desde las redes sociales se puede hacer mucho bien y también mucho daño. La exposición, los cuestionamientos descarnados, los prejuicios sociales, la idea que quita responsabilidad al o a los agresores, liberándoles de culpa, justificando sus delitos, es una forma común de revictimización.

«El problema no es contar los hechos. Es la forma en que se cuentan. Es la manera en que se grafica, las imágenes que se proyectan, la falta de cuidado de las víctimas. Nadie merece sufrir lo que una víctima de violacion sufre. El consentimiento es clave», apuntó Febles.

«El talento profesional no se alimenta de las miserias. La mayor parte de la gente tiene sentido de justicia y dignidad. Respetar la dignidad humana y evitar añadir dolor a los que ya están heridos no es una opción, es una obligación si queremos que nuestros hijos y nietos vivan en un mundo más seguro y decente», alentó la periodista, quien es conductora del programa La Cosa Como Es y de El Día.

Responsabilidad y sensibilidad

En conversación con El Demócrata, la psiquiatra Francis Báez hizo un llamado urgente a los medios de comunicación y a la sociedad para que actúen con responsabilidad y sensibilidad ante hechos de esta magnitud.

“Estamos hablando de una persona que ya fue dañada, y cuando se divulgan estos videos o se relatan los hechos con tanto morbo y detalles, se convierte en una segunda agresión para ella”, advirtió la experta.

Ministerio de la Mujer

El Ministerio de la Mujer emitió el pasado viernes un enérgico llamado a los medios de comunicación y a quienes administran plataformas digitales para que actúen con responsabilidad frente al tratamiento del caso de violencia sexual ocurrido en Villa González, provincia Santiago.

La institución condenó la difusión de imágenes explícitas y audios relacionados con el hecho, señalando que esta práctica constituye una forma de revictimización que vulnera la dignidad humana y los derechos fundamentales de la joven afectada. “Resulta reprochable que se exponga a la víctima a una doble vulneración desde el manejo de la información”, expresó el vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira.

El Ministerio informó que, en coordinación con la Unidad de Atención a Víctimas de Santiago, ha brindado asistencia integral a la joven y su familia, incluyendo apoyo psicológico, legal y social. La entidad reiteró su compromiso con la protección de las víctimas y exhortó a los medios a ejercer un periodismo ético, que no contribuya al sufrimiento de quienes ya han sido violentados.

Llamado de Yeni Berenice

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, llamó a eliminar de todas las plataformas la foto o el video de la joven que fue víctima de violación grupal.

«Toda persona o plataforma de medios que haya publicado la foto o el video de la joven víctima de la atroz violación grupal en Villa González debe eliminarla inmediatamente», dijo la magistrada en un mensaje publicado en su cuenta de X.

Además, Berenice Reynoso exhortó a la población a no convertirse en un violador digital: «No se convierta en un violador digital de su dignidad e intimidad. No la revictimice».

Entonces, queda la pregunta para los medios de comunicación: ¿cómo despertar el interés de la gente sin caer en revictimización?

Según la guía de la periodista Delgadillo, el desafío actual para los medios es cómo captar la atención del público en un ecosistema digital altamente competitivo sin caer en el sensacionalismo.

La clave está en cambiar el enfoque narrativo. En lugar de explotar detalles íntimos de la violencia, se puede enganchar con reportajes que expliquen el fenómeno estructural de la violencia sexual, con estadísticas que revelen la magnitud del problema o con voces expertas que propongan soluciones.

Titulares que interpelen a la indignación colectiva y contenidos que ofrezcan contexto y análisis pueden tener tanto alcance como el morbo, pero con un valor añadido: contribuyen a una sociedad más consciente y exigente frente a la violencia de género.

Llamado a la formación en perspectiva de género

Para lograrlo, la formación en perspectiva de género es crucial. No se trata solo de una opción de especialización, sino de una herramienta ética y deontológica indispensable para periodistas y comunicadores, dice la guía.

Solo con esa mirada es posible evitar prácticas que revictimizan, cumplir con los códigos de ética de la profesión y, sobre todo, garantizar que la cobertura mediática de la violencia sexual contribuya a la transformación social que la región necesita.