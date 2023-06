Caso Yeiron; fue lanzado por las escaleras y luego golpeado con un tubo

El centro educativo se encuentra realizando una asamblea de profesores por dos semanas. La directora no esta participando por supuestos temas de salud

Al defenderse de que sus compañeros de clase le quitaran su merienda, Yeiron Almánzar Cabrera de 12 años, fue lanzado por las escaleras de la Escuela República de Panamá y ya en el piso fue golpeado con un tubo. Esto ocurrió a la hora de salida, visto por profesores y alumnos del centro escolar, según explicó Abraham Cabrera, Tío del menor. Para Cabrera la violenta agresión que recibió su sobrino le ocasionó 20 días después la muerte, pérdida que se pudo haber evitado si las autoridades de la escuela hubiesen notificado a tiempo lo ocurrido.

“Todavía no acabamos de entender porqué la escuela no nos llamó ese día para decirnos lo que le ocurrió a Yeiron, créame que de haber sido así, estuviera con vida, pero a el llegar a la casa y no decirnos nada por miedo a represalias y pasar los días, era imposible poder ayudarlo, sentimos que hay algo turbio en toda esta situación y aún más cuando una directora y su maestra no han dado la cara y ni siquiera fueron al hospital ni al velorio, todo ha sido muy extraño”, expresó.

Indicó que al funeral los compañeros tampoco asistieron a darle el ultimo adiós, una actitud que para Cabrera ha despertado muchas dudas y sospechas.

Padre de Yeiron Almánzar Cabrera

“Cuando un niño muere lo más normal es que todos sus compañeritos vayan al funeral o al entierro y ese día nadie fue, y sus padres tampoco se han acercado con nuestra familia, quizás sea por miedo a represalias no lo sabemos, pero la verdad es que toda esta situación ha sido muy dolorosa, así como inquietante”, dijo.

Puede leer: Las escuelas se han convertido en campos de batalla donde aflora la agresividad y violencia

Cabrera señaló que, el Ministerio de Educación (Minerd) no ha tomado las medidas contundentes para someter los agresores y sancionar el personal docente, quienes estuvieron presentes al momento de ocurrir el hecho. Clamó para que el Ministro de la cartera Ángel Hernández, implemente mano dura en las escuelas para que otro niño no sea víctima.

De igual forma, Rina Rosario Cabrera, madre de Yeiron, agradeció el apoyo emocional que recibió por parte de los psicólogos del Minerd, no obstante dijo que no será suficiente ya que no han tomado medidas drásticas contra los autores del hecho, así como la negligencia del centro.

Mientras, la abogada de la familia, Cabrera Francelly Prensa, indicó que van a someter el caso al Ministerio Público y reiteró que según la sentencia de la Primera Corte de Justicia los padres de los niños menores de 18 años que participaron en el hecho.

A su vez, Prensa señaló que también someterán la Escuela República de Panamá ante la justicia por la inatención, dejadez y falta de respuestas al caso que esta en investigación.

Deploro la falta de interés por parte de las autoridades del centro educativo, quienes mantienen distancia ante lo ocurrido. Pidió al Minerd colaborar con la investigación y reforzar la seguridad en todas las escuelas públicas del país, y evitar un nuevo hecho.

Le invitamos a leer: Los Alcarrizos: piden vigilancia contra vandalismo en escuela donde incendiaron aulas