Cassie Ventura y Diddy: cronología del escándalo que remece la industria musical    

La industria musical se ha estremecido tras los últimos relatos compartidos por Cassie Ventura, la cantante de R&B que fue novia del rapero Sean ‘Diddy’ Combs desde el año 2006, cuando ella tenía 19 años y él 36. Su relación, que duró más de una década, ha sido descrita por la artista como un infierno marcado por agresiones físicas, violaciones, drogas y prácticas sexuales no consentidas.

Este martes, en el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York, Cassie declaró como principal víctima en el juicio por tráfico sexual contra el reconocido productor musical. Allí, describió en detalle los abusos físicos a los que fue sometida:

“Me abusaba físicamente. Me tiraba cosas, me daba patadas, me arrastraba por el suelo y me daba pisotones en la cabeza”, contó Ventura a las preguntas de la fiscal Maurene Comey.

Según la cantante, estas palizas eran frecuentes y le dejaban hematomas por todo el cuerpo, ojos morados y labios rotos. Actualmente con 38 años y embarazada de ocho meses y medio, Ventura ofreció su testimonio haciendo pausas para beber agua y recuperar el aliento.

Uno de los momentos más impactantes de la jornada fue cuando se abordó el video en el que Diddy aparece golpeando a Cassie en el pasillo de un hotel en Los Ángeles. Según ella, ese día ambos estaban teniendo relaciones con un trabajador sexual en su habitación, dentro de una práctica a la que el rapero llamaba “freak off”.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que Combs arrastra violentamente a Cassie por el pasillo de un hotel en Los Ángeles (Departamento de justicia/via Daily Mail)

Las fiscales han catalogado estos “freak offs” como episodios orquestados por Combs y no consentidos, que involucraban a mujeres y trabajadores sexuales masculinos. Cassie explicó:

“Me propuso hacer ‘voyeurismo’, es decir, que él mirara mientras yo tenía relaciones con otros hombres”.

Al inicio, dijo, accedió a estos encuentros porque estaba “muy enamorada” y quería complacerlo. Sin embargo, con el tiempo el miedo reemplazó el afecto:

“Creía que estaba claro que yo no quería”.

Durante su declaración, relató cómo los encuentros eran coreografiados por Combs, quien elegía la ropa, el ambiente, la iluminación y hasta los movimientos. En ocasiones debía usar una máscara, tacones extremadamente altos, o introducirse en una piscina para niños llena de aceite para bebé, según el capricho del rapero.

Cassie y Diddy. Foto/Guetty Images

“Sentía que no podía decir que no”.

Según Ventura, el primer freak off ocurrió cuando ella tenía 22 años y fue grabado en fotografía. Ese día, Combs presuntamente le dio éxtasis para drogarla antes del acto.

“Al acabar estaba drogada y me sentía entre sucia y confundida, porque vi que él estaba muy contento y pensé que entonces había hecho algo bueno”.

Uno de los episodios más estremecedores narrados en corte ocurrió cuando un trabajador sexual orinó sobre ella por orden directa de Diddy:

“Fue humillante y asqueroso. Levanté mi mano (indicando que se detuviese) y Diddy me dijo que parara”.

La artista explicó que usaba todo tipo de drogas para poder disociarse durante estos encuentros: éxtasis, MDMA, ketamina, marihuana y setas.

“Para mí era disociativo y adormecedor. No podía imaginarme haciendo nada de eso sin tener algún tipo de amortiguador o una forma de no sentirlo como lo que realmente era”.

Estos “freak offs” ocurrían en hoteles de ciudades como Ibiza, Los Ángeles, Nueva York, Miami y las Islas Turcas y Caicos, y podían durar varias horas divididas en sesiones. Luego, la pareja solía encerrarse para continuar con relaciones sexuales o consumir drogas.

Cassie y Diddy. Foto/Fuente externa.

Ventura aseguró que Combs grababa muchos de estos encuentros, a veces con el celular de ella misma:

“Si los videos estaban en mi móvil, los borraba porque eran humillantes. No quería que nadie los viese”.

El juez ha ordenado que estos materiales audiovisuales solo se proyecten ante el jurado, para evitar la revictimización tanto de Ventura como de otra mujer identificada como “Jane”, que también testificará.

Además de Cassie, han declarado en el juicio un ex guardia de seguridad del hotel donde ocurrió una de las agresiones y un estríper que participó en uno de los encuentros.

Sean Combs permanece detenido desde septiembre en una prisión de Brooklyn y enfrenta cargos por conspiración para extorsión, tráfico sexual y proxenetismo. Este miércoles, Cassie volverá al estrado para responder a las preguntas de la defensa.

Con información de EFE.

