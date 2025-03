Castellanos señala que declaraciones  de Marranzini  desmienten informe de Energía y Minas sobre Punta Catalina

El experto eléctrico Bernardo Castellanos consideró hoy que el vicepresidente de la Empresa de Generación Eléctrica Punta Catalina (EGEPC), Celso Marranzini, desmiente el informe del desempeño del sector eléctrico del Ministerio de Energía y Minas (MEM) cuando indica que los gastos en personal de esa empresa pública disminuyeron un 6% en el 2024.

Precisó que el informe del MEN se estable que el incremento de empleados fue de 12 empleados y no nueve, como dice Marranzini. Los gastos de personal, conforme al MEM, pasaron de US$15. 6 millones a US$17.7 millones, para un incremento de US$2.1 millones entre 2023 a 2024.

“Ninguna institución del sector eléctrico, pública o privada, nunca ha desmentido públicamente las cifras que publica el Ministerio de Energía y Minas en los informes de desempeño del sector eléctrico”, resaltó Castellanos consultado por HOY.

Sostuvo que a quien debe pedirle cuentas Marranzini es al Ministerio de Energía y Minas, que la máxima autoridad en el sector eléctrico que hace la publicación oficial.

“¿Por qué seguir incrementando la cantidad de empleados que representaron 2 millones de dólares en gastos corrientes adicionales en el 2024?”, se preguntó el experto consulado por HOY.

Resalta que Marranzini señala, en una nota de prensa enviada el pasado jueves a los medios de comunicación en respuesta a una información publicada por el autor de este texto, que las ganancias de Punta Catalina en el 2024 se debieron a menor pago de intereses por financiamiento.

Sin embargo, en la fila egresos financieros aparece que en el 2024 fueron 160.5 millones de dólares, mientras que en el 2023 0.9 millones de dólares, o sea 900 mil dólares.

“¿Cómo es posible que una empresa que en el 2024 facturó 594 millones de dólares por venta de energía, 200 mil dólares por venta de cenizas, 120.9 millones de dólares por ingresos financieros, 13.2 millones de dólares por otros ingresos, para un total de 728.3 millones de dólares, tenga que endeudarse y pagar 160.5 millones de dólares de egresos financieros?”, se preguntó.

Se preguntó también: ¿Necesita Punta Catalina más de 400 empleados para la operación y mantenimiento de la central térmica a carbón más moderna que existe en América Latina?

En cuanto al planteamiento de Marranzini de que “Cualquier persona que desee emitir opiniones fundamentadas sobre la condición financiera de una empresa, debe orientarse sobre la correcta lectura estados financieros para informar con precisión”, en obvia alusión a este redactor, Castellanos resaltó que “tú no tienes acceso a los estados financieros, pues no están disponibles al público y además te refieres al informe de desempeño del MEM que no es un estado financiero, sino una recopilación de estadísticas”.