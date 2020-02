Castillo afirma el mejor es Danilo y él su relevo

Una muchedumbre acompañó ayer a Gonzalo Castillo durante su recorrido proselitista en apoyo a los candidatos a alcaldes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y aliados, de Monte Plata, Bayaguana y Sabana Grande de Boyá.

En su arenga a la gente que le seguía, el candidato presidencial peledeísta les advirtió que “administrar este país es algo muy serio que no puede estar en manos de quien no tiene nada que exhibir”,

Afirmó que para relevar “a ese titán, a ese gigante de Danilo Medina” que sí ha hecho una grandiosa obra, se necesita un capitán que tenga experiencia y éxito en el sector privado y público.

“Y yo soy ese capitán”, proclamó Castillo.

Insistió en su llamado a seguidores y simpatizantes a no dejarse provocar por la oposición, la cual dijo, se torna más agresiva ante la proximidad de la victoria del PLD en las próximas elecciones municipales del domingo.

“En la medida que se acercan los comicios los opositores, que desde ya se están adelantando a los acontecimientos de la contundente victoria peledeísta, están más nerviosos y agresivos”, dijo.

En las tres comunidades Castillo compartió un desayuno y un almuerzo en las llamadas “Juntaderas con Gonzalo”, junto a dirigentes políticos y comunitarios, así como empresarios de la zona.

En horas de la tarde encabezó una marcha-caravana por Monte Plata junto a todos los candidatos a alcaldes, que abarcó más de tres kilómetros, se informó en un documento de prensa.

Durante estas actividades el candidato presencial peledeísta estuvo acompañado porlos dirigentes Andrés Navarro, director operativo de la campaña; Melanio Paredes, el senador Charlie Mariotti, y otros dirigentes de la zona.

Castillo informó que continuará sus recorridos en apoyo a los candidatos municipales hasta el cierre del plazo para eso.