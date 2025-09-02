Castración química se monta en el debate legal tras caso de violación sexual múltiple en Villa González

El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Servio Tulio Castaños Guzmán, se pronunció con firmeza sobre un reciente caso de abuso sexual grupal en Villa González, que ha generado indignación en la sociedad dominicana, calificándolo como un hecho que debe llevar a una profunda reflexión colectiva.

Al respecto Castaños condenó el nivel de morbosidad generado por la difusión del video del hecho no puede ser ignorado. “No se trata de un hecho que se quedó ahí, eso ha generado un alto nivel de morbosidad”, afirmó, cuestionando además quién grabó y difundió el material: “La sociedad dominicana está reclamando que se haga justicia”.

Servio Tulio Castaños Guzmán, de Finjus- Foto archivo

El jurista también planteó la posibilidad de discutir la castración química como sanción en casos extremos de agresión sexual. “Ponen a uno a pensar si en hechos como ese procedería la castración química”, señaló, abriendo el debate sobre medidas más drásticas para enfrentar este tipo de crímenes.

Castaños recordó que el Código Penal dominicano establece penas de hasta 30 años de prisión para delitos de violación, y enfatizó la necesidad de aplicar la ley con rigor. “Este es un caso que debe llevar a la reflexión a toda la sociedad dominicana”, concluyó.

Sus declaraciones se suman a un creciente llamado de diversos sectores sociales y legislativos para revisar el sistema de justicia penal y fortalecer las sanciones contra delitos sexuales, en medio de un contexto de creciente preocupación por la violencia y la descomposición social.