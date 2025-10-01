¡Cátedra en judo! Zona Metropolitana se coronó campeón

El director de INEFI, Alberto Rodríguez, encabezó el acto de premiación del equipo de la Zona Metropolitana que se coronó campeón en Judo. Lo acompañó Gilberto García. A la derecha, una acción en judo femenino.

La zona Metropolitana II se alzó con el título de campeona del torneo de judo de los XI Juegos Escolares Deportivos Nacionales San Francisco 2025, organizados por el Instituto Nacional de Educación Física (INEFI).

Los judocas de la Zona Metropolitana II sumaron 617 puntos en el torneo de judo, producto de seis medallas de oro, una de plata y siete de bronce.

Con la corona, la zona Metropolitana II, integrada por Monte Plata y Santo Domingo, destronó a Cibao Sur, que obtuvo el primer lugar en la X edición de los Juegos Escolares Deportivos Nacionales Barahona 2023, con 600 puntos.

El segundo lugar fue para Cibao Nordeste, con tres de oro, cuatro de plata y cinco de bronce, para un total de 345 puntos, empatado con el Suroeste, que tuvo idéntico resultado.

El Valle, que quedó en el tercer puesto general con tres medallas de oro, cuatro de plata y cinco de bronce en el 2023, ocupó el cuarto puesto con tres preseas doradas, dos de plata y tres de bronce, para 323. El Higuamo logró el quinto puesto, con 305 puntos.