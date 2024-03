Catedrático denuncia “retén” militar intentaron hacerle jugada sucia

SALCEDO.- El catedrático universitario y empresario de las finanzas ingeniero Plinio Báez, denunció en el día de hoy que un retén militar que se ubica próximo a la entrada de Canca La Reyna, del municipio de Moca, intentaron hacerle una jugada sucia, al colocarle en dentro de su vehículo un sobre conteniendo unas raras pastillas.

De acuerdo al también trabajador social apéndice de la Parroquia San Juan Evangelista de Salcedo, la macabra acción se llevó a cabo en momento que este se dirigía desde Salcedo hasta Santiago de los Caballeros, cuando en la citada entrada el retén policial y militar le dio la orden de que se detuviera.

Dijo, que cumpliendo la orden de uno de los militares, se desmontó del vehiculó, una camioneta marca Chevrolet, color gris, y que mientras otro le hablaba sobre la revisión de su carro, un segundo movía los asientos y revisaba las guanteras de cada una de las puertas.

Acción seguida, estos al no encontrar nada sospechoso dentro le giraron un saludo un poco agresivo pero de disculpas. Sin embargo, ya en marcha y segundo después su teléfono suena y al tomarlo ya que estaba muy próximo a la palanca de los cambios, ve que en el piso de vehículo habían un sobre, el cual al detenerse para ver su contenido, pudo observar que dentro del mismo habían una 7 pastillas, una de color azul, otra marrón y las demás parecidas a las aspirinas.

De inmediato, el destacado dirigente social y religioso, al llegar al primer semáforo de Licey, bajó el cristal y votó el sobre con su contenido, no sin antes aclarar que al proseguir la macha ya muy próximo al Banco de Reservas, se pudo dar cuenta que era seguido por una unidad motorizada de las que minutos antes los habían requisado y al esto darle la orden nuevamente de que pare, el bajó nuevamente el cristal y le dijo mientras su vehículo descendió la marcha, que lo que buscaban lo había votado frente al semáforo. Al decir esto, narró el ingeniero Báez, la unidad motorizada tomó otro rumbo y lo dejaron tranquilo.

“Intentaron joderme Rafael, me pusieron ese sobre con el objetivo de hacerme daño, no sé qué era en realidad lo que esos militares que están apostados próximo a Canca La Reyna querían hacerme, pero me querían hacer un daño, de eso estoy seguro, por lo que llamo al señor Ministro de las Fuerzas Armadas Carlos Luciano Díaz Morfa y al director de la Policía, Mayor General, Ramón Antonio Guzmán Peralta, para que este caso se investiguen y cuando encuentren a los culpables les den una lesión”, lamentó el también catedrático universitario, ingeniero Plinio Báez.