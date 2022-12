La famosa periodista venezolana Caterina Valentino reveló que fue abusada sexualmente cuando tenía 9 años hasta los 11 por su profesor de música.

La desgarradora historia fue compartida a través de un video compartido en sus redes sociales.

«Sé que puede servir mucho para alertar a los padres», expresó en su perfil de Instagram.

Relató que cuando «tenía 9 años fui abusada desde los 9 hasta los 11 años por mi profesor de música, una persona cercana a la familia y un hombre respetado dentro de nuestra comunidad», contó.

¨Cuando no permitía que él hiciera lo que quería con su cuerpo, «colocaba en mi diario ‘ella no estudió’ y me chantajeaba», añadió.

Caterina aseguró además que el 80% del abusador sexual es alguien cercano a la familia y por eso pidió a los papás una atención constante a sus hijos y el entorno antes de que sea demasiado tarde, pues los estragos que deja una experiencia así son, en su opinión, imposibles de borrar.

Caterina Valentino

«No hay terapia que valga ni una palabra de aliento que valga, esas heridas quedan para toda la vida, nadie borra eso, repliquemos este mensaje y gritemos con fuerza, los niños no se tocan», concluyó.

Sobre Caterina Valentino

Valentino es una famosa periodista venezolana que desde este jueves da la cara por cada uno de los niños que hoy día han dicho que han sido víctimas de abuso en la niñez.