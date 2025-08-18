¡Causa pesar! Muerte de Gustavo Talmaré

Nueva vez, por desgracia, llega una tragedia a la familia del béisbol. Esta vez, no fue con un prospecto firmado o un estelar. Gustavo Talmaré murió el pasado viernes por asfixia por inmersión, según declaró la Policía Nacional este sábado.

El jugador fue el más destacado de la primera versión de la Serie del Caribe Kids 2024 que se montó en Panamá, por la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC).

Fue el Jugador Más Valioso, gracias a su liderado de jonrones con cuatro y líder en empujadas.

Sin dudas, fue la pieza clave para que República Dominicana alzara la copa de campeón.

La muerte llegó a una academia de prospectos, la de Amaury Nina, donde preparan jóvenes con grandes condiciones que buscan firmas para el béisbol organizado.

Según se comenta, Talmaré, con apenas 14 años, era de una de las principales promesas para firmar por encima de los cuatro millones de dólares, con miras al proceso de 2027.

Su madre clama justicia

La madre de Talmaré, María Esther Pimentel, pidió que se haga justicia y que se investiguen las circunstancias reales en las que falleció su hijo, en una laguna cercana a la Academia Amaury Nina, en el sector Guerra, Santo Domingo Este.

La señora Pimentel apuntó que resultó sospechosa la forma en la que rescataron los restos de su vástago, el sábado a las 5:00 de la mañana, con un pantalón de un compañero en una de sus manos.

Sostuvo que fue el pasado viernes a visitarlo a la Academia Amaury Nina y salió a las 2:30 de la tarde porque el joven tenía una práctica. Agregó que al llegar a su casa volvió a conversar con el menor.

La muerte de Gustavo Talmaré ha causado mucho pesar y dolor en la familia del béisbol menor en el país.