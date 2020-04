Causalidad de la pandemia y la nueva normalidad que pocos imaginan

Parte 2/2: La nueva normalidad que pocos imaginan

A seguidas, les presento ciertos “hechos” para que valoren sus implicaciones. Extraños y sorprendentes acontecimientos que de seguro han de sobrecoger al más escéptico. Bien sabemos que el “poder de hacer” está en manos de la minoría; unas cuantas personas e instituciones del mundo controlan el destino de la humanidad. De esta manera ha marchado el mundo desde tiempos inmemoriales, pero estamos viviendo una época única. Un nuevo ciclo de la civilización se hace presente y somos testigos. Coexistimos inmersos en un tiempo que si bien nos trae grandes y positivos avances para la humanidad; también, despliega un lado oscuro multiplicado exponencialmente por la avaricia y el poder sin límites.

Estamos viviendo la manifestación plena, abierta al mundo y sin reservas de la 4ta Revolución Industrial. Todo sucede a una velocidad inusitada y la pandemia se convierte en el perfecto caldo de cultivo para la implementación de todas sus facetas. La hiperconectividad es la norma; las mutaciones globales están a la orden del día; el pensamiento complejo y su multiplicidad, de la que tanto habló Edgar Morín (2015), penetra el plano científico y presenta la nueva cara de lo que antes considerábamos la realidad; los extremismos ideológicos provenientes de los intereses de clases no se pueden esconder porque mientras para unos son asuntos relativos a cómo aumentar ganancias a extremos jamás antes vistos; para otros, son cuestiones de sobrevivencia. Nos hallamos en una época de terribles riesgos en la que los gobiernos se juegan el todo por el todo; pero además, paradójicamente, una época de grandes oportunidades. La Inteligencia artificial se hace cargo de todo y sustenta los sistemas de programación, el Big Data, la robótica, el campo médico, la ingeniera genética, la ingeniería alimenticia, la nanotecnología, las Fintech, la perdida de la privacidad a través de los controles digitales, el control absoluto a través de las ciudades inteligentes y como si todo esto no fuera suficiente, estamos en la antesala de la Singularidad.

La Organización de la Naciones Unidas (ONU) en el 2015 y junto a los representantes de 193 naciones identificaron los problemas principales del mundo. Tras largas discusiones las soluciones se convirtieron en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la agenda 2030. Resumidos en tres bloques principales son los siguientes: la lucha contra la pobreza, los compromisos ambientales, el buen gobierno y la convivencia pacífica. Hay una relación directamente proporcional entre la manera en que se consideran logrados estos objetivos y la persona, grupos o instituciones poseedores del poder. ¿Qué significan estos objetivos para ellos y cómo afectan sus intereses? ¿Qué es un buen gobierno?; ¿quién define esto?; ¿un gobierno absolutista o un gobierno realmente democrático? ¿Qué es la lucha contra la pobreza? ¿Reducir las desigualdades con alimentación, salud, educación y fuentes de trabajo para todos? ¿Acaso para el que está en la cima del poder mundial, reducir la pobreza sea eliminar los pobres de la faz de la tierra; o marginarlos al nivel de quitarle la esperanza de vivir una vida plena dándole dadivas temporeras y sin trascendencia? ¿Cómo puede lograrse una convivencia pacífica a través de la desigualdad?

La 4ta Revolución Industrial con su tecnología ha traído consigo grandes avances en la robótica: máquinas que son capaces de realizar el trabajo que realizan numerosas manos de obras. Lo hacen con mayor eficiencia. Se adquieren (compran) una sola vez y se les da mantenimiento. La fórmula de la productividad a corto plazo cambiará. La empresa será capaz de incrementar exponencialmente su producción y requerirá de un personal humano mínimo para hacerlo (entrenadores de robots). El capital invertido será menor y el margen de ganancia mucho mayor. La fuerza de trabajo ya no será generada por el hombre sino por las máquinas. Se acabó el pago de salarios, los dobles sueldos, las horas extras, los sindicatos, no hay que pagar cesantía ni prestaciones por tiempo de trabajo

acumulado. A excepción del momento en que realicen los cálculos de la terminación del contrato de trabajo para sustituirlos por robots. La plusvalía, ahora, proviene directamente de la labor generada por máquinas. El margen de ganancias es exponencial para utilizar el mismo lenguaje de negocios de la 4ta Revolución Industrial. Nunca antes el mundo empresarial ha visto un futuro tan promisorio.

“La pobreza no ha podido ser superada porque la problemática surge de los ingresos del mundo y de las desigualdades de su distribución (Piketty, 1971). El tema no es nuevo, ya en la época de la Ilustración, Jean Jacques Rousseau hablaba de la desigualdad moral o política y consideraba que…

“Depende de una especie de convención porque está establecida o al menos autorizada, por el consentimiento de los hombres. Esta consiste en los diferentes privilegios de que gozan unos en perjuicio de otros, como el de ser más ricos, más respetados, más poderosos o de hacerse obedecer. (Rousseau ([1755] 1999, p. 22).

Se suma a lo antes dicho el que el Foro Económico Mundial y su Reporte del Futuro del Trabajo (2018) pronosticó que para el 2022 el 45% de los trabajos existentes serán realizados por máquinas (I.A.) y para el 2025 el 52% ya estarán automatizados. Si la pandemia continua, sucederá muchos antes de lo esperado. Ocurre que el nivel de sofisticación a que han llegado las maquinas a través de la I.A. ha sido vertiginoso, a tal grado que se espera la existencia de robots con inteligencia superior a la humana en algunas pocas décadas. Entonces, surgen las preguntas: ¿Qué haremos con la gente joven que sale de las universidades o con los jóvenes técnicos de gran valía? ¿Qué haremos con los obreros que trabajan en las fábricas? La solución preventiva para el primer grupo parece haber surgido alrededor de la década 2000-2010: el emprendimiento. La definición de la palabra “emprendimiento” se amplió para explicar cómo algunos individuos (mujeres, hombres o equipos) identifican oportunidades, las evalúan como viables y deciden explotarlas. Aquellos que puedan por su inteligencia o por su preparación académica ver problemas y encontrar soluciones innovadoras puede que tengan la

idea de un nuevo negocio. Y así las universidades y la banca crearon alianzas para brindar, asesoría, seguimiento y préstamos flexibles para avalar los proyectos (negocios). Estas personas contarían con sus propios medios de subsistencia.

La gente siente miedo de la peor de las amenazas: la muerte vestida de Covid-19. Este gran temor provoca reacciones que facilitan el proceso de la creación de una nueva normalidad. Si eres pobre y estás encerrado, ¿cómo produces para alimentar a tu familia? Entonces, para los pobres se presenta como solución la ya conocida “Renta Básica Universal” (RBU). Se le disfraza de buenas intenciones con múltiples nombres. Un “dinerito” mensual fijo para que puedan comprar alimentos y no morir de hambre. Y lo que antes se cuestionaba, ahora se pide a gritos. Los gobiernos no tienen que convencer a nadie ni luchar como lo habían hecho desde hace cientos de años para que se aplique la RBU sino que las personas de bajos recursos lo ansían. Se desea porque el hambre ve cara de piedad y compasión en todo el que permita que sus hijos coman aunque sea por un día. Y así, poco a poco se logra que los dueños del mundo disfrazados de salvadores, ocultos en la sombre actúen a su libre albedrio. El problema de la distribución de capitales se hace más voraz, los dueños lo incrementan, exponencialmente, mientras los pobres reciben el mínimo para subsistir.

En general se trata de entregar a cada persona un salario mínimo que recibirá sin que tenga que recibir un trabajo a cambio. Exacto, han leído bien, no hay intercambio de la fuerza de trabajo por un salario. Solo una cosa es necesaria para merecerlo: ser pobre y no ser un estorbo para los que sí saben lo que conviene al planeta. Se les promete a cambio de su marginalidad absoluta la prerrogativa de hacer lo que siempre quisieron. Aluden que no tendrán horarios que cumplir ni jefes a quien reportar. Este sistema que luce tan atractivo esta preñado de traición porque a través de él se pierde lo más preciado: la libertad.

Sí, porque a esto se suma el control absoluto de la población. Bajo la 4ta Revolución Industrial todos seremos vigilados. Se trata de la Ciudad Inteligente (ciudad digital)

que ya ha sido implementada en países como los Estados Unidos, Corea del Sur, Francia, España, en fin. El gran hermano del mundo se encargará de saber dónde estás, qué haces, con quién te juntas y qué hablas. Estamos pagando un precio demasiado alto por la tecnología. Los sistemas que se implantan son demasiados invasivos y coercitivos. Según Philippe van Parijs, filósofo belga graduado de la universidad de Oxford, director de la cátedra Hoover de Ética Económica y Social de la universidad de Lovaina y uno de los fundadores de la Red Europea de Renta Básica:

“Una sociedad realmente libre es aquella que satisface las tres condiciones siguientes, en este orden de prioridad: la seguridad, existe una estructura de derechos y libertades básicas bien articulada; la propiedad de uno mismo, cada persona es propietaria de las decisiones sobre su vida; en ella aplica el principio de leximin de la oportunidad, se refiere a que una alternativa es superior a otra cuando el peor individuo situado en dicha alternativa, esta mejor que en la otra. Cada persona cuenta con la mayor oportunidad posible para hacer cualquier cosa que pudiera querer hacer; en una sociedad realmente libre (Van Parijs, 2002).”

La sobrepoblación es otro de los problemas mundiales, incluye el exceso de individuos de la tercera y cuarta edad (longevos) que sobrecargan los sistemas de salud por falta de jóvenes que trabajen y sustenten los sistemas de seguridad social. Cada generación de jóvenes sostiene el sistema de los que le anteceden. Desde mediados del siglo pasado se crearon agresivos programas de planificación familiar que fueron implementados en de todo el mundo. Se buscaba disminuir los nacimientos en populaciones pobres del tercer mundo. La promoción masiva hizo su efecto y todo tipo de población quedo convencida de que “parir” más de un hijo era demasiado, incluyendo los países ricos. Y empezaron a disminuir los nacimientos… Hoy Japón, Corea del Sur, España, Portugal, Grecia, Italia, entre otros, se han convertido en los países con la tasa más alta de adultos mayores. No se produjo los mismos efectos en países del tercer mundo y los pobres siguieron naciendo, aunque hubo una ligera baja.

Los ancianos dejaron de ser los sabios que guiaban al mundo y se convirtieron en uno de los principales problemas económicos y de salud del mundo tanto para las grandes aseguradoras como para los sistemas bancarios que las sustentan. Se han convertido en carga y su experiencia ya no importa a los tecnócratas porque su conocimiento ya está alojado en los grandes sistemas de información: Big Data. La memoria ancestral ya no les parece necesaria. Solo se necesita la memoria del computador que lo contiene todo. Las salidas que le han buscado a esta situación prefiero no mencionarlas. Solo diré que en Holanda se está estudiando la posibilidad de aprobar la “pastilla de la muerte” para que las personas de la tercera edad en adelante puedan tomarla cuando estén “cansados de vivir”. De esa manera, y sin remordimientos, actúan muchos en la era de las máquinas del siglo XXI.

Como podemos ver muchos de los puntos de la agenda 2030 se han ido resolviendo en este tiempo de pandemia: ha disminuido la población del mundo, incluyendo ancianos; se está implementando la Renta Básica Universal en algunos países y en otros, sus variantes como es la Renta Básica Mínima que requiere de ciertas condiciones a diferencia del RBU que es incondicional. La gran cantidad de protestas que como pólvora se extendían antes de la pandemia en España, Italia, Estados Unidos y Latinoamérica; al igual que las oleadas de inmigrantes y manifestantes en las fronteras de diferentes partes del mundo y las protestas pacíficas en las calles: todas terminaron con el encerramiento. En las universidades por fin se logró que los ministerios aprobaran la enseñanza digital a distancia y en un tiempo record todos aprendieran a usar la tecnología, requerimiento vital para una educación en la era digital. Las ciudades inteligentes se están esparciendo con rapidez.

La campaña publicitaria y mediática ha sido tan efectiva en crear terror que la agresividad policial y la violencia extrema ejercida sobre la gente en los barrios es celebrada con sonrisas y aplaudida. La agresividad y la violencia de los uniformados se han incrementado de manera bárbara en muchos rincones del planeta. Las cárceles se han vaciado sin que nadie proteste; el miedo es grande y mejor estar callado y seguir a los que seguramente saben lo que hacen. El control

global absolutista se está ejerciendo con nuestra aprobación tácita en un tiempo record. Ya está resuelto, las maquinas sustituirán al hombre y el hombre ya está bajo control.

¿Pero de qué se trata la nueva normalidad? No buscamos hablar de la distancia física que mediremos para comunicarnos; ni de si la educación, primariamente, se hará digital; ni siquiera del trabajo desde la casa (telecommuting). Tampoco deseamos repetir la frase manida de que la crisis es la nueva normalidad. Primero, y viendo el aspecto positivo preguntémonos que queremos conservar de nuestra sociedad. El enceramiento nos permite ajustar, darle forma y reordenar nuestras vidas en múltiples direcciones y todo eso es muy bello y pertenece al campo de la psicología y la sociología, pero no son asuntos que afectan el sustrato de lo que venimos tratando. Vamos a ver la otra cara de la normalidad; aquello que ya ha cambiado y lo que aún está en pleno proceso. Preguntémonos si queremos, si debemos o si podemos evitar cambios que nos perjudicarán de forma dramática. Hablemos de cómo podrían afectar la conformación de la conciencia social y la necesidad de mantener los derechos y libertades y el uso de nuestro tiempo y energía vital. Hurguemos en las huellas que dejaron en la sociedad las causas económicas que han provocado los cambios de los que hemos hablado. Deberemos reconocer como normal a corto y largo plazo los nuevos movimientos geopolíticos; ciudades digitales, la muerte electiva; la pobreza persistente a otro nivel robada de su dignidad y su libertad; la tecnocracia; el control absoluto de la `población; la perdida de la privacidad; la sociedad dormida, el anciano como estorbo; las pastillas de la muerte; la posible desaparición de las universidades tal como la conocemos; los jóvenes al mando; solo los dueños del mundo podrán tener cualquier edad; y la inmortalidad tecnológica como elección. Eso nos plantea la nueva normalidad.

La transformación digital está inventando el futuro. Y todos queremos un futuro mejor, pero deseamos mantener nuestra privacidad y nuestra libertad. Necesitamos que no haya monopolios, ni absolutismos de izquierda ni de derecha. Requerimos seguridad pero no al precio de nuestra autonomía. Reclamamos sostenibilidad

social bajo leyes que apoyen el bien común y no solo el de unos pocos. Estamos a favor de los avances, pero no a cambio de convertirnos en seres manipulados. Recibimos con los brazos abiertos la transformación digital que reconocemos como inevitable y en muchos campos de un valor inestimable para la humanidad. Pero necesitamos asegurar de algún modo el respeto a nuestros derechos humanos porque esta vez la cosa es demasiado seria: nuestra humanidad esta juego. Esperamos que como bien expreso el Prof. Acs de la Universidad George Mason: “los capitales del planeta se generen y se usen éticamente y que el capital moral incremente la democracia y vaya a favor del crecimiento económico junto a la igualdad en libertad (Zoltan Acs, 2020).”

Reflexionemos. ¿De qué se trata todo esto? Preocupémonos por la sociedad en que vivimos, por el mundo donde vivirán los niños del mañana. Veamos si estamos de acuerdo con tomar el camino por el que los dueños del mundo nos llevan. ¿Hacia dónde va la humanidad? Utilicemos la lógica que no es más que el estudio de las secuencias de causas y efectos. ¡Mantengamos los ojos abiertos! No dejemos que la “muerte cívica con una nueva connotación” nos arrope. Morir a la libertad de ejecutar nuestros derechos civiles porque el poder superior se impone para anular o desconocer los derechos fundamentales del ser humano, empezando por su libertad. Que no nos pase como a Josef K. el protagonista de Kafka en su novela “El proceso”. El autor no da detalles del protagonista, solo lo llama K., no sabemos cómo es ni qué piensa, desconocemos sus diálogos interiores. Al respecto a Milan Kundera justifica a Kafka con una frase que nos puede aplicar: “¿Cuales son aún las posibilidades del hombre en un mundo en el que los condicionamientos exteriores se han vuelto tan demoledores que los móviles interiores ya