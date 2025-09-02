CD aprueba resolución que crear organismo de persecución de los delitos migratorios

La Cámara de Diputados aprobó en la sesión de este martes un proyecto de resolución mediante el cual recomienda al presidente de la República, Luis Abinader, crear el Cuerpo Especializado de Persecución del Delito Migratorio (CEPREDEM), como una entidad adscrita a la Dirección General de Migración, con autonomía funcional y operativa, encargado de prevenir y perseguir las infracciones penales indicadas en la ley sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, y normas complementarias.

Esta iniciativa fue propuesta por la diputada de Santiago de los Caballeros, Stamy Colón, quien expresó que la migración irregular, el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas constituyen fenómenos complejos que afectan la seguridad nacional, la economía, la estabilidad institucional y los derechos fundamentales de las personas involucradas, y que requieren una respuesta especializada, coordinada y sostenida por parte del Estado, el cual tiene el derecho de regular, controlar y proteger sus fronteras, garantizando el orden público, la seguridad nacional y el respeto a las leyes migratorias vigentes.

Además, los diputados aprobaron, en primera discusión, el proyecto de ley que declara el día 15 de octubre de cada año como día nacional de la mujer rural, con el propósito de reconocer y visibilizar su contribución al desarrollo del país y promover la adopción de políticas públicas a su favor.

El proyecto de ley fue sometido por la diputada de Azua, Brenda Ogando, quien expresó que a pesar de la contribución significativa que hacen las mujeres rurales en sus comunidades, estas enfrentan desigualdades en el acceso a recursos productivos, de educación, salud, financiamiento y tecnología, lo que limita su autonomía económica y desarrollo personal.

Al finalizar los trabajos legislativos, el presidente de los diputados convocó a sesión para este miércoles 3 de septiembre.