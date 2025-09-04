CDN estrena el programa digital Más Allá del Titular

  • Hoy
CDN estrena el programa digital Más Allá del Titular

El próximo martes 9 de septiembre, a las 7:00 p.m., debutará en las plataformas digitales de CDN “Más Allá del Titular”, una propuesta innovadora producida y conducida por la comunicadora Dayanara Reyes Pujols.

Con este proyecto, Reyes Pujols refuerza su compromiso con la comunicación integral, creando un espacio que invita a profundizar en los temas que marcan la agenda nacional e internacional, más allá de lo que reflejan los titulares.

Puede leer: Dominicana recibe el ‘Premio Global de Cultura 2024’

El episodio inaugural contará con la participación de la psicóloga, speaker y empresaria Katherine Castro, quien abordará la valentía de cuidar la mente, un tema clave en la conversación actual sobre el valor de la salud mental y el bienestar.

Más Allá del Titular desarrollará cápsulas a través de ejes temáticos que permiten analizar la realidad desde distintos enfoques:

  • Participación ciudadana, derechos y deberes, educación cívica
  • Finanzas personales y educación financiera práctica
  • Salud mental, autocuidado y gestión emocional
  • Medio ambiente, sostenibilidad y cambio climático
  • Pensamiento crítico, fake news y educación mediática
  • Uso ético de la tecnología e inteligencia artificial
  • Diversidad, equidad de género y comunicación responsable

El programa está diseñado para conectar con jóvenes de 15 a 35 años, así como con padres, docentes, profesionales y ciudadanos adultos que buscan comprensión, contexto y herramientas prácticas para la vida diaria.

Reconocida por su trayectoria en el periodismo y la comunicación estratégica, Dayanara Reyes Pujols se consolida como una voz que aporta reflexión, análisis y cercanía, guiando conversaciones que buscan abrir conciencia y ofrecer valor a la audiencia.

Más Allá del Titular estará disponible cada martes, a las 7:00 p.m., en las plataformas digitales de CDN, consolidando así la apuesta de la cadena por fortalecer sus contenidos en el entorno digital y conectar con nuevas audiencias.

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

CDN estrena el programa digital Más Allá del Titular
CDN estrena el programa digital Más Allá del Titular
4 septiembre, 2025
Lo que dijo el ministro de Trabajo sobre el Código Laboral
Lo que dijo el ministro de Trabajo sobre el Código Laboral
5 agosto, 2025
#SinFiltro: Profesional vs excelencia profesional ¿Cuál es tu elección?
#SinFiltro: Profesional vs excelencia profesional ¿Cuál es tu elección?
20 julio, 2025
#SinFiltro: No más funciones repetidas, es hora de quitarnos la careta
#SinFiltro: No más funciones repetidas, es hora de quitarnos la careta
22 junio, 2025
#SinFiltro: Cuando levantar la voz es un acto de dignidad
#SinFiltro: Cuando levantar la voz es un acto de dignidad
8 junio, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Declive del bipartidismo dominicano y la concentración del poder

Declive del bipartidismo dominicano y la concentración del poder

Edición Impresa, miércoles 03 de septiembre de 2025

Edición Impresa, miércoles 03 de septiembre de 2025

De violencia pesimismo y optimismo

De violencia pesimismo y optimismo

Llegó el famoso draft de Lidom

Llegó el famoso draft de Lidom

Impunidad electoral

Impunidad electoral

La violencia sí tiene género

La violencia sí tiene género

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo