CDN estrena el programa digital Más Allá del Titular

El próximo martes 9 de septiembre, a las 7:00 p.m., debutará en las plataformas digitales de CDN “Más Allá del Titular”, una propuesta innovadora producida y conducida por la comunicadora Dayanara Reyes Pujols.

Con este proyecto, Reyes Pujols refuerza su compromiso con la comunicación integral, creando un espacio que invita a profundizar en los temas que marcan la agenda nacional e internacional, más allá de lo que reflejan los titulares.

El episodio inaugural contará con la participación de la psicóloga, speaker y empresaria Katherine Castro, quien abordará la valentía de cuidar la mente, un tema clave en la conversación actual sobre el valor de la salud mental y el bienestar.

Más Allá del Titular desarrollará cápsulas a través de ejes temáticos que permiten analizar la realidad desde distintos enfoques:

Participación ciudadana, derechos y deberes, educación cívica

Finanzas personales y educación financiera práctica

Salud mental, autocuidado y gestión emocional

Medio ambiente, sostenibilidad y cambio climático

Pensamiento crítico, fake news y educación mediática

Uso ético de la tecnología e inteligencia artificial

Diversidad, equidad de género y comunicación responsable

El programa está diseñado para conectar con jóvenes de 15 a 35 años, así como con padres, docentes, profesionales y ciudadanos adultos que buscan comprensión, contexto y herramientas prácticas para la vida diaria.

Reconocida por su trayectoria en el periodismo y la comunicación estratégica, Dayanara Reyes Pujols se consolida como una voz que aporta reflexión, análisis y cercanía, guiando conversaciones que buscan abrir conciencia y ofrecer valor a la audiencia.

Más Allá del Titular estará disponible cada martes, a las 7:00 p.m., en las plataformas digitales de CDN, consolidando así la apuesta de la cadena por fortalecer sus contenidos en el entorno digital y conectar con nuevas audiencias.