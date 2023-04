CDP llama a ejercer un periodismo honesto; pide denunciar lo mal hecho en la sociedad

Santiago.- Al celebrarse este miércoles 5 de abril, el Día Nacional del Periodista, la secretaria general del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), seccional Santiago, Ana Bertha Pérez, hizo un llamado a la conciencia de los profesionales del periodismo a ser honestos en su ejercicio, no mentir ni engañar, al tiempo de pedirles que no callen ante lo que consideran que está mal en la sociedad.

“No es justo ver la sociedad maltratada y callar. Atacada por un sector sin piedad que persigue destruirla. Me refiero a los que usan los medios de comunicación y escenarios de eventos, para promover los actos más bajos, actos que golpean la fe, que dan estocadas a la salud de las familias”, afirmó.

Pérez habló durante un breve discurso en una misa oficiada por el padre Pedro Alejandro Batista, canciller del Arzobispado de Santiago, en la Catedral Santiago Apóstol. El sacerdote destacó la importancia del papel que juegan los periodistas en la sociedad de hoy, respetando la verdad de los hechos.

La secretaria general del CDP sostuvo que en esta Semana Santa dedicada a la reflexión, hay que repensar y reconocer los errores, por lo que invitó a sus colegas de la comunicación a mirar la profesión enfocada al aporte.

“En nuestro día a día, debemos velar por el bienestar de la sociedad. Eso es también ser periodista, es ser voz de los que no tienen cómo amplificarla, ser textos de los que no pueden expresarse, es ser defensores de los que no tienen el poder y las herramientas que usamos nosotros”, indicó.

Ana Bertha Pérez entiende que la sociedad está moralmente mal. Dijo que está perdiendo tantos valores que debe hacer pensar en que debe mejorar y jugar un rol más dirigido a ayudar a la gente.

Pérez llamó a la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos a garantizar y velar por la moral social, evitando que se lleven a cabo espectáculos públicos y emisiones radiofónicas que ofendan la moral, las buenas costumbres, los principios y normas del país.

“Les recordamos que esa es su misión y no la están cumpliendo”, apuntó.