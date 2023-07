El Colegio Dominicano de Periodista (CDP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), condenaron la amenaza que fue objeto el comunicador Pedro Jiménez, productor del programa El Sol de la Mañana, hecho atribuido al empresario Miguel Arturo López vía redes sociales.

Aurelio Henríquez y José Beato ratificaron que los gremios de los medios de comunicación del país se mantienen alertas y vigilantes ante cualquier amenaza que atente a la libertad de expresión y difusión del pensamiento, por cualquier medio de comunicación que se realice.

Dijeronque, al conversar con Pedro Jiménez, éste le informó que recibió la amenaza vía wasat luego que, en el desarrollo del programa del pasado lunes, el equipo de periodistas y comentaristas se refirieron al tema de los legisladores mencionados en expedientes de casos de narcotráfico y se encuentran pendientes de conocer en los tribunales de la república.

Precisó el presidente del CDP, que Pedro Jiménezquien es abogado y un destacado productor de programas, que él no hizo referencia al señor López, sino a quienes se encuentran acusados o mencionados por los tribunales de la república.

Jiménez, manifestó que en los mensajes enviados a su celular víawasat, es una amenaza directa, por lo que acudió de inmediato a colocar la denuncia ante las autoridades del Ministerio Público, para poner en alerta dicho caso y evitar que se materialice un atentado en su contra

El CDP se mantiene vigilante y condena cualquier acción o amenas, no importa el sector de donde venta, que limite la libertad de cualquier ciudadano y menos de quienes ejercer un periodismo ético y responsable a través de los medios de comunicación del país.

Dijo que gracias a esa vigilancia permanente de todos los miembros del CDP a nivel nacional y del Sindicato de Trabajadores de la Prensa, el país se encuentra en una posición privilegiada en cuanto al respeto a la libertad de prensa y de expresión en la República Dominicana.

Se recordó que el presidente Luis Abinader Luis Abinader es garante del acuerdo de¨Sarta y de Chapultepec¨ y en diferentes eventos ha ratificado el apoyo a la libertad de prensa en la República Dominicana y que no tolerará que ningún funcionario atente contra este derecho fundamental que ejercen los periodistas a través de los medios de comunicación.

Lamentan que sectores que no procuran dirigir las cosas que no sean emocional, generando crisis y alerta, no solo a los afectas sino a todo el sector de la comunicación.