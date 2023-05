Ceara Hatton revela reconocido periodista tenía asignada nómina de más de un millón de pesos en Medio Ambiente

El ministro Miguel Ceara Hatton reveló hoy que un reconocido periodista tenía asignada una nómina de más de un millón de pesos en el Ministerio de Medio Ambiente, sin pertenecer a esa institución.

«Pregunté por qué fulano de tal tiene un millón y pico asignado mensualmente…un periodista que habla todos los domingos en la televisión», dijo el funcionario, al tiempo que explicó que ese personal estaba en nominales, es decir que no era fijo.

«Y yo me preguntaba quiénes son estas personas, y no los encontraba, esas personas trabajaban para él (el periodista), la nómina figuraba en la nómina pública de nominales de la institución, es decir que no era personal fijo sino que era personal nominal», enfatizó Ceara Hatton.

600 sin jefes

El ministro también informó que en Medio Ambiente encontró unas 600 personas que que cobraban entre 10,000 a 100,000 pesos mensuales sin trabajar, por lo que en su mayoría fueron desvinculadas.

“Ahora mismo se hizo la evaluación de personal y aparecieron 600 personas que no tenían jefes. De esas se hizo una revisión, por si acaso, pero nadie sabía quiénes eran y todo el mundo debería tener un jefe”, declaró.

Además, Ceara Hatton añadió que tras desvincular a esa cantidad de personas, aparecieron unas 100 que están en proceso de evaluación.

El funcionario ofreció estas declaraciones al ser entrevistado en el programa El Día, que se transmite por Telesistema canal 11.