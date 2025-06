Ceara Hatton sobre per cápita diferenciado: este modelo beneficia a la población

El superintendente de Salud y Riesgos Laborales, Miguel Ceara Hatton, aseguró este miércoles que la propuesta de implementar un modelo de per cápita diferenciado para distribuir de manera equitativa los recursos entre las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) no tiene como objetivo afectar a los usuarios, sino garantizar un sistema más justo y eficiente.

«Este modelo tiene un impacto grande, en el que beneficia a la población», afirmó el funcionario.

Ceara Hatton explicó que, aunque el adulto mayor recibe el mismo per cápita que el resto de los afiliados, en la práctica consume hasta cuatro veces ese monto, por lo que se está buscando redistribuir los recursos y así mantener el sistema equilibrado.

«El adulto mayor, aunque tiene el mismo per cápita, en realidad consume cuatro veces ese per cápita. Entonces, lo que estamos haciendo es redistribuir, de manera tal, que los adultos mayores reciban lo que consumen, aunque pagan el mismo per cápita, y los jóvenes, bueno, que transfieran un poco a los adultos mayores y mantengamos el sistema compensado», detalló el economista de profesión.

Miguel Ceara Hatton, superintendente de Salud y Riesgos Laborales

Del mismo modo, el titular de la Sisalril señaló que las ARS se han enfocado en afiliar principalmente a personas jóvenes, ya que, al requerir menos servicios de salud, representan un beneficio económico para esas entidades.

«Las ARS se han concentrado en los jóvenes, entonces reciben 1,683 con 22 centavos, y en vez de utilizarlos para pagar a los viejos, se les convierte en un beneficio, porque los jóvenes consumen muy poco», pronunció.

Las declaraciones de Miguel Ceara Hatton fueron ofrecidas durante una entrevista en el programa televisivo «El Día», que conducen los periodistas Edith Febles, Germán Marte y Amelia Deschamps.

Seguir leyendo: Con cápita diferenciado Sisalril dice busca equidad