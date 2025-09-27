Celebran 72 años de fundación de la Diócesis de Santiago de los Caballeros y reciben al nuevo obispo auxiliar

La Diócesis de Santiago de los Caballeros celebró con una solemne eucaristía la llegada de sus 72 años de fundación, en un acto lleno de alegría y gratitud a Dios y al mismo tiempo dio el recibimiento al nuevo obispo auxiliar, monseñor Andrés Amauri Rosario, quien también asumirá la misión de párroco de la Catedral Santiago Apóstol, el Mayor.

Ambos acontecimientos para la iglesia católica, fueron festejados en la misa de Acción de Gracias, oficiada por el arzobispo metropolitano, monseñor Héctor Rafael Rodríguez, quien calificó la Diócesis como madre y maestra de la fe para todo el pueblo santiaguero.

Además, mostró su espíritu de acogida para darle la cordial bienvenida a monseñor Rosario; “Bienvenido a su casa y a su talle de trabajo y oración”.

Puede leer: Distrito Nacional y Santo Domingo en alerta roja: qué significa y cómo actuar

“Hoy celebramos con gratitud, pero también con compromiso. El 72 aniversario nos invita a mirar atrás con gratitud, a vivir el presente con pasión y a abrazar el futuro con esperanza. La acogida de monseñor Amauri nos recuerda que la iglesia se renueva siempre con la obediencia al Espíritu y la disponibilidad de sus pastores”, expresó el prelado católico durante su homilía.

También exhortó a los presentes a pedirle al Señor para que bendiga abundantemente a la Arquidiócesis, que fortalezca a sus hijos e hijas y que conceda al nuevo párroco la sabiduría, la paciencia y la fortaleza necesaria para guiar la comunidad, ` con amor de padre y pastor”, subrayó el también presidente de la Conferencia Episcopal Dominicana.

Los presentes, así como representantes de los movimientos: Hermandad Corazón de Jesús, Movimiento Sacerdotal Mariano, Grupo de la Diviniza Misericordia, Grupo de adoradores, Consejo Parroquial , Comunidad Cristo Vivo- Cas de Emaús, le tributaron un fuerte aplauso al nuevo párroco.

Monseñor Rosario, agradeció al arzobispo por la acogida y se refirió a que el jueves es un día muy marcado en su vida pastoral y que tres líneas lo han definido: « acompañamiento espiritual, adoración y la eucaristía”.

El arzobispo también resaltó la labor desarrollada del vicario de la Catedral, el joven sacerdote Regino Alfonso Collado, quien asumió las funciones mientras se esperaba la designación del nuevo obispo auxiliar.

Un momento emotivo fue cuando el niño Liam de Jesús Espinal (caracterizando al papa Pio XII), leyó la bula -decreto de la creación. “Si Magna et Excelsa “ ,del papa Pío XII que sostiene que la Diócesis fue creada el 25 de septiembre de 1953. El 14 de febrero de 1994 fue elevada a Arquidiócesis por el Santo Padre Juan Pablo II erigiendo a Santiago como sede metropolitana de la nueva provincia eclesiástica.

En la ceremonia eclesiástica, se entregaron reconocimientos a personas que prestan servicios desde hace largos años y por sus aportes a la Diócesis, a través de diferentes organismos. Los distinguidos fueron: Bartolomé Núñez, Rafael Ulloa, Antonia Báez Bueno, Gilda Báez Bueno, Rosa Díaz y Juan Vásquez.

Asimismo, Marta Clariot de Vásquez, Yolanda López y Altagracia Bisonó.