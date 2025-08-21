Nueva York. Uno de los soportes fundamentales del deportes en la República Dominicana, Luisín Mejía, declaró en esta ciudad, durante la reciente inauguración de los juegos «Juan Pablo Duarte», que está viva la esencia del dominicano.

«Vine a NY hace 40 años a promover el rescate de unos juegos y 40 años después ve que eso tuvo razón de ser, sostuvo el expresidente del Comité Olímpico Dominicano (COLIMDO) y actual presidente de Centro Caribe Sports (ex ODECABE) y vicepresidente de la World Baseball Softball Confederation (WBSC).

«Estoy más que complacido y siento el privilegio de que estos juegos fueran dedicados a mi persona, pero más que todo de que está viva la esencia del dominicano»,

Añadió que muchas veces nosotros nada más estamos pendiente de los sucesos y si son negativos mucho más nos arropan. «Aquí hay una pléyade de jóvenes que marcan no solamente la juventud, marcan el rumbo del deporte dominicano», precisó.

«Aquí está la sangre que puede inyectar cambios, generaciones que por su ubicación en el exterior manejan más los conceptos de la dinámica del movimiento, de las facilidades y sobre todo de tener el conocimiento un poco más adelantado de lo que son las tendencias en el deporte».

«Manifiesta su orgullo de siempre en reconocer a esta comunidad, por su valor, por lo que pesan y que pueden transmitir». Así que me desvivo en palabras que las siento de sentimiento y agradezco la oportunidad para que me puedan escuchar», dijo el economista, comunicador, deportista y dirigente deportivo durante una entrevista que le hiciera este reportero.

«Hace años que quería ver esto, unos juegos con asistencia masiva. En años anteriores siempre había un chisme, una separación. No hubo esa unidad en los últimos años y yo soy parte del movimiento».

«Hoy he visto un renacer, un entusiasmo, una participación. Los que trabajamos en el deporte nos debemos a los atletas, para eso debemos trabajar. Aquí hay una comunidad, una identidad y veo más que un renacer, veo una fuerza tal como la vi hace 40 años», precisó Mejía.

Manifestó: «Me alegra porque en la vida todo se va perdiendo y hoy estamos ganando aquí con estos juegos Juan Pablo Duarte», subrayó el miembro de las comisiones de Mujeres en el Deporte y de Asuntos Públicos y Desarrollo Social a través del Deporte del Comité Olímpico Internacional (COI).

«Parecería que resurgió el Patricio, no es que nunca es la primera vez, pero sí estos son unos juegos consentidos por el entusiasmo, la vibra y todo lo que se ha visto aquí», dijo Mejía.

Su pasión por los deportes, y su afición a éstos desde pequeño, han sido los grandes impulsores para iniciar su carrera como dirigente deportivo y así continuar ligado al fortalecimiento del deporte en su país y en la región.

Mejía ha practicado varios de los deportes más importantes y populares de República Dominicana a lo largo de su vida, en los cuales se destacó en tres de ellos: béisbol, baloncesto y softbol.