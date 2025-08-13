Celebran Día Internacional de la Juventud con cine foro en la Cinemateca Dominicana

  • Hoy
Celebran Día Internacional de la Juventud con cine foro en la Cinemateca Dominicana

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Juventud, el Centro de Estudios e Investigación para el Desarrollo Municipal (CEINDEM), que preside José Luis Morillo Frías, organizó un recorrido y cine foro en la Cinemateca Dominicana, con la participación de jóvenes provenientes de ocho barrios de la Circunscripción No. 3 del Distrito Nacional.

Los sectores representados fueron Capotillo, La Zurza, 27 de Febrero, Villa María, Simón Bolívar, Villas Agrícolas, Los Guandules y Guachupita. La iniciativa tuvo como propósito ofrecer a jóvenes de comunidades vulnerables una experiencia enriquecedora que combinara el entretenimiento con el acceso a la cultura cinematográfica nacional.}

image 376

Durante el recorrido, los participantes pudieron conocer de primera mano la historia, la labor y el valor patrimonial de la Cinemateca Dominicana, así como apreciar la importancia del cine como herramienta para la reflexión social y la preservación de la identidad cultural. El cine foro permitió un espacio de diálogo, donde los jóvenes intercambiaron opiniones y aprendizajes derivados de la proyección.

También puede leer: Día de la Juventud: la joven que salía a tocar puertas para brindar sus servicios de pedicurista y logró costear sus estudios

En palabras de Morillo, «esta iniciativa se suma a otras tantas que desarrollamos con el interés de promover nuestra cultura, fomentar valores y despertar el potencial creativo de los jóvenes que residen en los barrios de nuestro país».

image 377

La actividad se realizó gracias al apoyo de la Dirección General de Cine (DGCINE) y de la Cinemateca Dominicana, fortaleciendo el compromiso conjunto de acercar la cultura a todos los sectores de la sociedad.

Finalmente, José Luis Morillo Frías felicitó a la juventud dominicana, resaltando la valía que tienen, reconociendo los desafíos que enfrentan cotidianamente para salir adelante y motivándoles a nunca rendirse, «porque en la persistencia, está la garantía de alcanzar todas sus metas».

Síguenos en nuestras redes sociales como periodicohoyrd

Hoy

Hoy

Publicaciones Relacionadas

Celebran Día Internacional de la Juventud con cine foro en la Cinemateca Dominicana
Celebran Día Internacional de la Juventud con cine foro en la Cinemateca Dominicana
13 agosto, 2025
Día de la Juventud: la joven que salía a tocar puertas para brindar sus servicios de pedicurista y logró costear sus estudios
Día de la Juventud: la joven que salía a tocar puertas para brindar sus servicios de pedicurista y logró costear sus estudios
12 agosto, 2025
Morillo comparte y regala alegria a los padres de la Circunscripción 3 del Distrito Nacional
Morillo comparte y regala alegria a los padres de la Circunscripción 3 del Distrito Nacional
28 julio, 2025
Día Internacional de la Juventud encuentra más de 50,000 jóvenes dominicanos en la vuelta por México, según PLD
Día Internacional de la Juventud encuentra más de 50,000 jóvenes dominicanos en la vuelta por México, según PLD
12 agosto, 2024
Jóvenes voluntarios, agentes de cambio
Jóvenes voluntarios, agentes de cambio
13 agosto, 2022

Publicidad

Temas

Más leídas

Edición impresa, martes 12 de agosto de 2025

Edición impresa, martes 12 de agosto de 2025

Periódico Hoy de fiesta por su 44 aniversario

Periódico Hoy de fiesta por su 44 aniversario

Bukele, el Departamento de Estado y la cumbre de diciembre

Bukele, el Departamento de Estado y la cumbre de diciembre

La gracia de vivir

La gracia de vivir

Pesqueira levantó a la Abadina

Pesqueira levantó a la Abadina

Entérate NY: Critican cónsul RD-NY ante Desfile

Entérate NY: Critican cónsul RD-NY ante Desfile

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo