Celebran Día Internacional de la Juventud con cine foro en la Cinemateca Dominicana

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Juventud, el Centro de Estudios e Investigación para el Desarrollo Municipal (CEINDEM), que preside José Luis Morillo Frías, organizó un recorrido y cine foro en la Cinemateca Dominicana, con la participación de jóvenes provenientes de ocho barrios de la Circunscripción No. 3 del Distrito Nacional.

Los sectores representados fueron Capotillo, La Zurza, 27 de Febrero, Villa María, Simón Bolívar, Villas Agrícolas, Los Guandules y Guachupita. La iniciativa tuvo como propósito ofrecer a jóvenes de comunidades vulnerables una experiencia enriquecedora que combinara el entretenimiento con el acceso a la cultura cinematográfica nacional.}

Durante el recorrido, los participantes pudieron conocer de primera mano la historia, la labor y el valor patrimonial de la Cinemateca Dominicana, así como apreciar la importancia del cine como herramienta para la reflexión social y la preservación de la identidad cultural. El cine foro permitió un espacio de diálogo, donde los jóvenes intercambiaron opiniones y aprendizajes derivados de la proyección.

También puede leer: Día de la Juventud: la joven que salía a tocar puertas para brindar sus servicios de pedicurista y logró costear sus estudios

En palabras de Morillo, «esta iniciativa se suma a otras tantas que desarrollamos con el interés de promover nuestra cultura, fomentar valores y despertar el potencial creativo de los jóvenes que residen en los barrios de nuestro país».

La actividad se realizó gracias al apoyo de la Dirección General de Cine (DGCINE) y de la Cinemateca Dominicana, fortaleciendo el compromiso conjunto de acercar la cultura a todos los sectores de la sociedad.

Finalmente, José Luis Morillo Frías felicitó a la juventud dominicana, resaltando la valía que tienen, reconociendo los desafíos que enfrentan cotidianamente para salir adelante y motivándoles a nunca rendirse, «porque en la persistencia, está la garantía de alcanzar todas sus metas».

Síguenos en nuestras redes sociales como periodicohoyrd