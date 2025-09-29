Celebran el Día Internacional del Turismo con la segunda salida de la Ruta del Sendero de la Fe



Santiago.- El arzobispo de Santiago, monseñor Héctor Rafael Rodríguez, llamó a que el turismo sea ocasión de hermandad y respeto entre culturas, oportunidad para el cuidado de la tierra y camino de paz y esperanza para las naciones.

Durante la homilía de la misa por la celebración del Día Internacional del Turismo y la segunda salida de la Ruta del Sendero de la Fe, el líder religioso advirtió también que esta actividad debe ejercerse con responsabilidad y solidaridad, evitando que empobrezcan comunidades o destruya la naturaleza.

“Cada viaje es una oportunidad de descubrir que somos parte de una sola familia humana en la que Dios habita como fuente de unidad”, expresó.

El Día Internacional del Turismo fue celebrado en esta ciudad con la segunda salida de la Ruta del Sendero de la Fe, organizada por el Clúster Santiago Destino Turístico, el Arzobispado Metropolitano de Santiago, la Pastoral de Turismo Religioso y el City Tour Santiago.

La peregrinación inició en la Parroquia Nuestra Señora de la Altagracia y recorrió cuatro templos emblemáticos de la ciudad: el Santuario Nuestra Señora de la Altagracia, la Parroquia San José de la Montaña, la Parroquia San Antonio de Padua y la Catedral Santiago Apóstol El Mayor.

La jornada fue desarrollada el sábado y concluyó con una solemne misa de Acción de Gracias en la Catedral, presidida por monseñor Héctor Rafael Rodríguez, arzobispo metropolitano de Santiago.

Durante la misa, el obispo subrayó el valor del lema “Turismo y transformación sostenible”, recordando que el turismo no es solo una actividad económica, sino una oportunidad de encuentro humano, fraternidad y expansión cultural.

A la celebración se unieron representantes de instituciones turísticas, culturales, académicas y periodísticas, junto a autoridades locales como la gobernadora Rosa Santos, Yris Cepín, esposa del alcalde Ulises Rodríguez, la directora de turismo de la Alcaldía Sahely Santos, Ramón Paulino y Brenda Sánchez, presidente y vicepresidenta del Clúster.

Por parte del Clúster Santiago Destino Turístico, Brenda Sánchez agradeció la acogida del arzobispo y resaltó el compromiso de la institución en el fortalecimiento del turismo religioso de la ciudad. También valoró el liderazgo de Ramón Paulino y Yomaris Gómez en la promoción de Santiago como destino cultural y espiritual.