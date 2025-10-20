Celebran encuentro en Filadelfia con motivo del mes de lucha contra el cáncer

Con motivo al “Mes de la Concientización sobre el Cáncer”, la Asociación de Comestólogas de Filadelfia celebró la conferencia “Juntos en Rosa”, con el objetivo crear conciencia sobre la detección temprana de la enfermedad del cáncer de mama.

La actividad que tuvo lugar en el restaurante Bella Vista, y contó también en el aspecto organizativo con Luis Rodríguez (Alexis), Yoselyn Bello, Tania Solis, Nieves Sosa y la dirigente comunitaria Tomasina Sosa, tuvo también como propósito la prevención, autocuidado y el acompañamiento emocional a las personas que enfrentan esta enfermedad.

“Detectar el cáncer de mama a tiempo es crucial para aumentar las tasas de supervivencia y permitir tratamientos menos agresivos”, afirmó la doctora María O’Neill, presidenta de la Sociedad de Cáncer de Pensilvania.

Agregó que una de esas herramientas son la autoexploración mensual a partir de los 20 años, la exploración clínica y las mamografías anuales a partir de los 40 años, así como proporcionan acompañamiento y apoyo emocional a pacientes y sus familias durante todo el proceso de tratamiento.

Indicó que el asesoramiento ayuda a los miembros a navegar el sistema de salud, asegurando tengan acceso a los tratamientos y servicios necesarios, así como donar pelucas de alta calidad para aquellas personas que enfrentan la pérdida de cabello debido al tratamiento del cáncer.

Puedes leer: El alarmante número de personas diagnosticadas con cáncer de mama en el Seguro Familiar de Salud

De su lado, la líder comunitaria Tomasina Sosa envió un mensaje a todas las mujeres: “Hoy, mañana y siempre celebremos la fuerza y el coraje de cada guerrera del cáncer de mama”.

Añadiendo reconocer la resiliencia y la fuerza de las mujeres que luchan contra esta enfermedad, La actividad también contó con la presencia de líderes comunitarios, asociaciones e instituciones