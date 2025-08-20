La Alcaldía de Santiago, en conjunto con el Sistema Integrado de Transporte (SIT), celebró el 162 aniversario del Día de la Restauración Dominicana con un recorrido cultural por la Patria que inició en el Centro de Recreo, conectó con el Paseo de la calle Benito Monción, surcando la Terminal Central del Teleférico (Estación 1), para culminar en el Parque Duarte, donde se desarrolló una jornada artística con elementos distintivos de la cultura dominicana.

La jornada formó parte de la temporada “Verano Familiar en Teleférico”, que permite a los usuarios disfrutar del sistema de manera gratuita durante los fines de semana. En esta ocasión, familias completas participaron en actividades que integraron la movilidad sostenible, con la inclusión de bicicletas, y resaltaron la importancia del transporte masivo en la ciudad.

El público tuvo la oportunidad de conocer los avances del Monorriel de Santiago, a través de una exhibición informativa que presentó los aportes sociales y el impacto transformador del proyecto para la movilidad urbana.

La Alcaldía de Santiago, a través de la Dirección de Cultura y Arte, representada por Miriam Cruz García, ofreció una agenda de presentaciones musicales, baile y el desfile de personajes alegóricos a la cultura santiaguera. Además, la fundación “Tú Eres Mi País” desarrolló dinámicas educativas sobre seguridad vial y deberes ciudadanos, mientras que Rafael Almánzar, director de Casa de Arte compartía testimonios de la historia del merengue típico.

Desde el área de Gestión Social del Sistema Integrado de Transporte invitaron a las familias a disfrutar de las actividades lúdicas concebidas para el entretenimiento sano y seguro y además el conocimiento del sistema de movilidad. Con esta actividad, la ciudad de Santiago reafirmó su compromiso con la identidad nacional, la integración cultural y el fortalecimiento de la movilidad sostenible, en una celebración que unió historia, transporte y esparcimiento familiar.

“Verano Familiar” continuará desarrollandose hasta el domingo 31 de agosto, período durante el cual, los sábados y domingos, el acceso al Teleférico de Santiago será gratuito para los usuarios que presenten su tarjeta de movilidad SIT Santiago.

Con esta campaña, el Teleférico de Santiago reafirma su compromiso de fortalecer el vínculo con la ciudadanía, promoviendo una imagen educativa y familiar del sistema de transporte por cable, en capacidad de transportar 4,000 pasajeros por hora por sentido. Esta oferta solo aplica para el Teleférico de Santiago y no es válida para los servicios de la OMSA.

Teleférico de Santiago

Fue inaugurado en el año 2024. El servicio por el uso del medio de transporte tiene una tarifa de RD$35.00 por el trayecto completo.

El horario de operaciones es de lunes a viernes de 6:00 de la mañana a las 10:30 de la noche. Los sábados de 6:00 de la mañana a 9:00 de la noche y domingo y días festivos de 8:00 de la mañana a 9:00 de la noche.

La tarjeta de movilidad del Sistema Integrado de Transporte de Santiago (SIT Stgo.), puede adquirirse en la boletería y ser recargadas en las cuatro estaciones.

Esta tarjeta no se vence y solo es válida para los medios de transporte del SIT Santiago: Teleférico, Monorriel y los futuros corredores implementados en el sistema.

