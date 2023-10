Celebran tercera edición de ¨Hispanic Celebrities Award¨ dedicado a Celia Cruz

Miami Florida– En memoria de la inolvidable ¨Reina de la Salsa¨, Celia Cruz, fue celebrada la tercera edición de los premios Hispanic Celebrities Award en la ciudad de Miami, con la presencia de importantes figuras internacionales del ámbito empresarial, así como del entretenimiento y el espectáculo que desfilaron por la alfombra amarilla al inicio de la fiesta que exaltó la vida de la artista.

Tras veinte años de la desaparición física de ¨La Guarachera de Cuba¨ el homenaje permite mantener viva de generación en generación el legado de la cantante cubana considerada una de las artistas latinas más populares del siglo XX.

El evento que inició en el año 2021 concebido con el fin de reconocer a las grandes celebridades hispanas contó con el auspicio de American Cancer Society (ACS), Drama Hair Salon, Abogada Ada Barreto, Rum la Marielita, Miami Floors, Gables Fancy Corner, Fierce Woman Boutique The Salazar Group, Mamasushi Hollywood, Fresca Green, Morbex, Rejuchip, World Elec Maintenance Service, Cuz Venue Miami, The Salazar Foundation, Love Story wine & Bistro y Z-axis Sports.

Los Hispanic Celebrities Award, se vistieron de gala con la participación de: Descemer Bueno, Angel López, ex integrante del grupo Son By Four; El Micha, Sergio Hernández, Srta. Dayana, Richie Cepeda, Alexis Valdés, Bobby Pulido, Carolina Tejera, Karen Martello, Juan Carlos Luces, Carlos Mesber, Carlos Adyan, Eduardo Antonio, Carlos Mesber, Gelena Solano, Sandra Peebles, Lucho Borrego, Jany González.

Así como de Daisy Ballmajo, Penélope Menchaca, Sabrina La Princesa, Aivy, Zoilita Suárez, Isela Castillo, Musi, Alfonso Terán, Meliz, Jay Max, Ralphy Ray, Alinne Freitas, Juan Carlos Luces, Alexander & Jhoancy Zapata, Michael Salazar, Tawana Thomas Johnson,Sr. Vice President and Chief Diversity Officer,American Cancer Society, Dra. Lilian Santos, Executive Vice President, Puerto Rico, Principal Oficial Ejecutiva de la Sociedad Americana Contra el Cáncer de Puerto Rico, Javier Cantú, de la American Cancer Society, entre otras personalidades.

Otros galardonados en la actividad fueron: Yokasta Martínez Lendof Daneurys Samuel Salas Ramirez Esta noche recibieron: Daisy Ballmajo, Sandra Peebles, Richie Cepeda, Sergio Hernández, Carolina Tejera, Carolina Peguero, Jany Gonzalez, Carlos Adyan, Carlos Mesber, Willy Chirino, Bobby Pulido, la cónsul general en Miami Geanilda Vazquez, Gelena Solano, Alfonso Terán, Alinne Freitas entre otras grandes figuras. Cómo celebridades invitadas, Marlow Rosado, Rocio Botero, Marlene Maseda, y otros.