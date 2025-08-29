Celebrando nuevas designaciones

De los nuevos incumbentes designados recientemente por elpresidente Abinader, el reconocido mercadólogo y economista Leonardo Aguilera, digno representante de la región del Cibao, es el que mayor reto enfrenta en su exitosa carrera profesional tras ser designado en la administración del Banreservas, una especie de marca país.

En el área de la comunicación oficial los nombramientos de Félix Reyna y Alberto Caminero, dos profesionales de larga data, sobrada capacidad y experiencia, y el del propio Daniel García Archivald, han sido recibidos con el beneplácito de la opinión pública nacional, a pesar de que el Gobierno está en su peor momento.

De todas maneras, ¡la suerte esta echada! como sentenció el emperador romano Julio César al cruzar el río Rubicón en una batalla militar que lo llenó de gloria.

MIGUEL PINEDA LÓPEZ

