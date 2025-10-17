Celebrarán en RD 5ta edición torneo softball «Clásico Los Piñeros»

Celebrarán en RD 5ta edición torneo softball «Clásico Los Piñeros»

Nueva York. El reconocido dirigente deportivo, tanto en esta ciudad como en la República Dominicana, Roberto Rojas, anunció en el país caribeño la celebración de la Quinta edición del torneo de softball «Clásico Los Piñeros»

Rojas, con su oficina principal en 560 W de la calle 175 en el Alto Manhattan, expresó que rinde homenaje al municipio de Fantino, provincia Sánchez Ramírez, su lugar de nacimiento, quien desde sus inicios ha mantenido un firme compromiso con el desarrollo social, deportivo y cultural de su comunidad, gritándole al mundo sus raíces.

«El torneo es calificado como un evento que no solo promueve el deporte, también la unidad, cultura y desarrollo de este deporte en dominicana», precisa.

«Este torneo se distingue por su formato único, que comienza con una semana de competencias en Fantino, donde la comunidad se reúne en un ambiente festivo para disfrutar de partidos de alta calidad, con los mejores jugadores del territorio nacional», subraya el empresario y destacado deportista.

Lee más: Dedican torneo softball NYC a empresario y líder comunitario Roberto Rojas

El equipo ganador de esta fase se une a los mejores equipos del Distrito Nacional para disputar los emocionantes Playoff, donde se define al campeón del torneo. 

Este año se ha dado un paso histórico al incluir la categoría «Chata», lo que ha permitido integrar a los mejores equipos de las asociaciones de softball del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, bajo el respaldo de «Sadina y Asoprosado», las dos grandes asociaciones del softball dominicano.

Esta innovación ha convertido al «Clásico Los Piñeros» en un torneo aún más competitivo y representativo del talento nacional, con la celebración del «Gran Chata, La Supremacía».

«Clásico Los Piñeros» estará dedicado a tres grandes colaboradores que han dejado una huella imborrable en el softball y por su apoyo incondicional a este torneo, son ellos: Manny de Jesús, Dawin Brito y Omar Damián.

Ramón Mercedes

Ramón Mercedes

Publicaciones Relacionadas

Celebrarán en RD 5ta edición torneo softball «Clásico Los Piñeros»
Celebrarán en RD 5ta edición torneo softball «Clásico Los Piñeros»
17 octubre, 2025
Copa del Mundo 2026: ¿cuántos equipos se han clasificado ya? 
Copa del Mundo 2026: ¿cuántos equipos se han clasificado ya? 
10 octubre, 2025
Copa Ministerio Turismo se disputará torneo de béisbol
Copa Ministerio Turismo se disputará torneo de béisbol
4 octubre, 2025
Culmina la 4ta. Edición del Torneo Almuerzo de Negocios en el circuito de Tour de Campeones 2025
Culmina la 4ta. Edición del Torneo Almuerzo de Negocios en el circuito de Tour de Campeones 2025
4 septiembre, 2025
Galván gana el torneo internacional de boliche
Galván gana el torneo internacional de boliche
31 agosto, 2025

Publicidad

Temas

Más leídas

Empresarios españoles destacan las ventajas y retos para invertir en Dominicana

Empresarios españoles destacan las ventajas y retos para invertir en Dominicana

La añeja UASD de la izquierda casi no existe

La añeja UASD de la izquierda casi no existe

La ADP en campaña

La ADP en campaña

¡Buen inicio! Licey deja en el terreno al Escogido

¡Buen inicio! Licey deja en el terreno al Escogido

Educando frente a la adicción: ¿hacia dónde vamos?

Educando frente a la adicción: ¿hacia dónde vamos?

Edición impresa, jueves 16 de octubre de 2025

Edición impresa, jueves 16 de octubre de 2025

Publicidad

© 2025,Hoy | Todos los derechos reservados

Digo