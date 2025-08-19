Celebrarán torneo internacionalde boliche con 130 jugadores en SBC

Alex Prats, destacado jugador.


 El boliche dominicano se viste  de gala con la celebración  del XIX torneo internacional de bolos, evento que tendrá como escenario las instalaciones del Sebelén Bowling Center con la participación de más de 130 jugadores, representando a  diferentes naciones del área.

La justa internacional que se lleva a cabo cada en la programación  del aniversario  del SBC, donde  se reúnen los más  destacados bolicheros de varios países.  

image 541
Virginia Bello.

Se inaugurará  el 25 del presente mes a las 6:30 pm, con un acto del desfile de los jugadores, representando a cada país, que buscarán los primeros lugares, además  se realizará  un brindis a los asistentes y actividades.

Competirán bolicheros de Puerto Rico, México, Panamá, Guatemala, Estados Unidos y una delegación de dominicanos residentes en Nueva York.

Previo al evento se jugará el tradicional evento  de not  tap, donde compiten los bolicheros, será el sábado y el domingo.

Las competencias oficial se realizarán  el martes 26, con dos rondas a la 1:30 pm y 6:00 de la tarde ,  en la modalidad de sencillos. Luego el miércoles van los dobles, con el mismo horario. El jueves y viernes  por equipos,  y el sábado  evento especial.

Se competirá en masculinos y femeninos, en Senior y súper Senior. Se premiará a los tres primeros lugares en cada categorías.
 
Los detalles de la justa fueron ofrecidos por  los ejecutivos del centro deportivo para jugar boliche, uno de los más  modernos del área. 

Celebrarán torneo internacionalde boliche con 130 jugadores en SBC
Digo