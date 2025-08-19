Celebrarán torneo internacionalde boliche con 130 jugadores en SBC



El boliche dominicano se viste de gala con la celebración del XIX torneo internacional de bolos, evento que tendrá como escenario las instalaciones del Sebelén Bowling Center con la participación de más de 130 jugadores, representando a diferentes naciones del área.

La justa internacional que se lleva a cabo cada en la programación del aniversario del SBC, donde se reúnen los más destacados bolicheros de varios países.

Virginia Bello.

Se inaugurará el 25 del presente mes a las 6:30 pm, con un acto del desfile de los jugadores, representando a cada país, que buscarán los primeros lugares, además se realizará un brindis a los asistentes y actividades.

Competirán bolicheros de Puerto Rico, México, Panamá, Guatemala, Estados Unidos y una delegación de dominicanos residentes en Nueva York.

Previo al evento se jugará el tradicional evento de not tap, donde compiten los bolicheros, será el sábado y el domingo.

Las competencias oficial se realizarán el martes 26, con dos rondas a la 1:30 pm y 6:00 de la tarde , en la modalidad de sencillos. Luego el miércoles van los dobles, con el mismo horario. El jueves y viernes por equipos, y el sábado evento especial.

Se competirá en masculinos y femeninos, en Senior y súper Senior. Se premiará a los tres primeros lugares en cada categorías.



Los detalles de la justa fueron ofrecidos por los ejecutivos del centro deportivo para jugar boliche, uno de los más modernos del área.

