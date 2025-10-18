Celesten y Urbáez guían paliza de los Toros 14-7 sobre Aguilas

Celesten y Urbáez guían paliza de los Toros 14-7 sobre Aguilas

Felnin Celesten anota tras jonrón.

TOROS (14) AGUILAS (7)

El novato Felnin Celesten disparó su segundo jonrón de la joven temporada y empujó cuatro carreras y Francisco Urbáez conectó de 4-4 para que los Toros del Este vencieran 14-7 a las Aguilas Cibaeñas, en la continuación del Torneo de Béisbol Invernal, dedicado a Don Juan Marichal, miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, en el Estadio Cibao de esta ciudad.

El cuadrangular de Celesten se produjo en la alta de la cuarta entrada para poner el partido 4-1, a favor de su equipo ante las Aguilas.

Los romanenses venían precisamente de caer ante la tropa cibaeñas el día anterior, por lo que ambos equipos igualan su récord en 1-1.

  Puedes leer: Rodríguez remolca cuatro y guía triunfo de las Aguilas ante los Toros

Los taurinos aseguraron el juego con tres carreras en la cuarta, dos en el 5to y cinco en el 7mo.
La victoria correspondió para José Manuel Fernández (1-0) al tirar una entrada de un hit y una carrera. Perdió Carlos Peña (0-1) al ceder una vuelta en dos entradas y dos tercios, con dos imparables, tres boletos y cuatro ponches.

Por los Toros, además de Celesten y Urbáez, sobresalieron Yairo Muñoz de 5-3; Bryan Torres de 5-2 con dos empujadas. Por las Aguilas, Emmanuel Rodríguez bateó jonrón de dos vueltas y Aderlin Rodríguez un tubey.

Celesten y Urbáez guían paliza de los Toros 14-7 sobre Aguilas
