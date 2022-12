La cantante Céline Dion, de 54 años, anunció este jueves a través de un video difundido por sus redes sociales, que padece del “síndrome de la persona rígida” (SPR) una rara enfermedad neurológica por lo que no podrá continuar con los conciertos y giras que tenía programadas.

De acuerdo con Mayo Clinic, el SPR se trata de uno de los síndromes paraneoplásicos del sistema nervioso y “se caracteriza por la rigidez o el entumecimiento progresivo e intenso del músculo, que afecta principalmente a la espina dorsal y las piernas. También puede causar espasmos musculares dolorosos”.

En un video que hizo público este jueves, Dion reveló los motivos que la llevaron a tomar la dolorosa decisión de poner fin a sus presentaciones por el momento. “He tenido problemas de salud durante mucho tiempo y me ha resultado muy difícil afrontarlos y hablar de todo lo que me ha pasado. Recientemente me han diagnosticado un trastorno neurológico muy raro llamado Síndrome de la Persona Rígida, que afecta a 1 de cada millón de personas. Aunque todavía estamos aprendiendo sobre esta rara enfermedad, ahora sabemos qué es lo que ha estado causando todos los espasmos que he estado teniendo”, reveló Dion.

Céline Dion

La cantante canadiense, autora e intérprete de grandes éxitos musicales, es mundialmente conocida por su poderosa voz y se ha convertido en la vocalista de habla francesa que más ha vendido en la historia. Si bien anunció ahora la suspensión de sus shows, el problema de salud lo padece desde hace un largo tiempo.

Durante el video, Dion señaló que tiene un gran equipo de profesionales que la rodean e intentan que el avance de la enfermedad no sea tan rápido como podría ser, aunque su progresión es inevitable. “Tengo un gran equipo de médicos trabajando a mi lado para ayudarme a mejorar y a mis preciosos hijos, que me apoyan y me ayudan”, dijo la cantante.

“Estoy trabajando duro con mi terapeuta de medicina deportiva todos los días para recuperar mi fuerza y mi capacidad de actuar de nuevo, pero tengo que admitir que ha sido una lucha. Lo único que sé es que cantar es lo que he hecho toda mi vida y lo que más me gusta hacer. Los extraño mucho. Echo de menos verlos a todos en el escenario actuando para ustedes”, indicó.

Al detallar el impacto que el síndrome ha tenido en ella, Dion continuó: » Desafortunadamente, estos espasmos afectan todos los aspectos de mi vida diaria , a veces causando dificultad al caminar y no permitiéndome usar mis cuerdas vocales para cantar como lo hago normalmente”.

Según los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos (NIH, por sus siglas en inglés) “la enfermedad afecta más a las mujeres que a los hombres”. Se trata de un mal raro y los científicos creen que “es una enfermedad autoinmune”, es decir que es el sistema inmune de la persona el que “ataca su propio sistema nervioso central (cerebro y la medula espinal”.

“El síndrome de la persona rígida puede ser diagnosticado mediante un análisis de sangre para medir los resultados de descarboxilasa de ácido glutámico (GAD) que se encuentran en niveles elevados en esta enfermedad. El tratamiento puede incluir dosis altas de benzodiacepinas, diazepam , baclofeno o inmunoglobulina intravenosa”, destacó el organismo científico estadounidense. “El tratamiento farmacológico se realiza con medicamentos relajantes musculares y medicamentos con mecanismo inmunomodulador o inmunosupresor. Adicionalmente, se requiere un plan complementario de rehabilitación”, señalaron expertos de la Clínica de Occidente, de Santiago de Cali, Colombia, en un paper sobre el tema publicado en 2019 en la revista Elsevier.

Síndrome de la persona rígida

El síndrome de la persona rígida se caracteriza por episodios de rigidez muscular en el tronco y los miembros y suele presentarse sobre todo entre los 30 y 60 años, destacó el NIH. Los síntomas son los que dan el nombre a la enfermedad, ya que incluyen “posturas anormales tales como encorvarse sobre sí mismo, episodios de rigidez muscular y espasmos que ocurren debido a una sensibilidad aumentada al ruido, al tacto y como una respuesta al sobresalto”. También la persona puede sufrir caídas como consecuencia de los espasmos y la rigidez muscular. Eventualmente puede incluir parálisis cerebral y epilepsia.

“Muchas personas con síndrome de persona rígida sufren de ansiedad y depresión, probablemente por causa de los síntomas del síndrome que mejoran sus actividades diarias, pero también porque la causa del síndrome se relaciona con niveles bajos de neurotransmisores. Los neurotransmisores ayudan a mantener el estado de ánimo de una persona”, reveló.

Tal como mencionó la propia Dion, los expertos colombianos dijeron que se trata de una enfermedad rara ya que “los reportes realizados informan una prevalencia de 1 a 2 casos por millón, con incidencia de un caso por millón por año”.