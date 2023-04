La actriz Celinés Toribio reveló este lunes sus seis vitaminas de amor, las cuales le han funcionado para mantener viva su relación de pareja con quien ha denominado “Mister Big” y que tiene casi 10 años menos que ella.

Los detalles los dio a conocer a través de su cuenta de Instagram, donde manifestó que todo está basado en el respeto, química, sexo, comunicación, admiración y buen sentido del humor.

¨Esta relación con #mrbig NO ES PERFECTA pero es lo más cerca a eso. Yo tengo mi temperamento y el tiene el suyo. No tenemos mucho tiempo aún (casi 4 años nada más), pero hemos vivido momentos intensos juntos donde la distancia y la enfermedad han puesto a prueba nuestra unión y hemos pasado con 100 el examen, la diferencia cultural, la madurez o inmadurez de cada uno de nosotros, la diferencia de edad (yo le llevo 9 años), etc¨¨, posteó.

Celinés Toribio y Mister Big (Instagram)

La presentadora de TV dijo ¨que para estar donde estoy hoy, tuve que cometer y enmendar mis errores con mis pasadas parejas y he tenido que ir sanando heridas de mis relaciones pasadas pero sobretodo heridas de mi niñez y de mi adultez¨.

Celinés Toribio y Mister Big (Instagram)

Indicó además que ¨esos tan mencionados “contratos” que una misma se hace por dentro y que NO sirven para nada. Creo que ahí ha estado la clave. Ambos aceptar que NO somos perfectos y que nos queda aún mucho trabajo por hacer. Tengo días que me saca la respiración con su personalidad y quisiera ni verlo 🙃 pero después se me pasa y recuerdo que lo mismo le pasa a él conmigo¨.

