Celso Marranzini: Hay torres multimillonarias que se están construyendo con conexiones eléctricas ilegales

El presidente del Consejo Unificado de las Distribuidoras de Electricidad (CUED), Celso Marranzini, advirtió a los propietarios de apartamentos en torres de lujos de los sectores más exclusivos de la capital, que tienen conexiones eléctricas ilegales para no pagar el servicio, que muy pronoto las autoridades competentes van tras ellos, y deberán responder ante los tribunales.

“Hay torres multimillonarias que se construyen, donde un apartamento puede costar tres millones de dólares, y se están construyendo con conexiones eléctricas ilegales”, denunció el funcionario.

Adelantó que desde las distribuidoras se van a medir los transformadores, y en el circuito que un transformador le dé electricidad esa medición determinará si se está despachando 500 kilos, y solo se cobran 300, entonces ese sector hay que revisarlo, y encontrarán a los que estén conectados directos.

“Yo le recomiendo a todo el que esté en eso que aproveche, porque le va a crear un problema al que encontremos conectados de forma directa, porque no es lo mismo el que está atrasado que el que está directo, por eso la gente dice que por qué no se llevan presos a los grandes deudores, no, el deudor tiene que ponerse al día, y no está ilegal, lo que pasa es que no ha pagado, ahora, el que no tiene medidor y tiene una conexión ilegal ese lo va a visitar la Procuraduría del sector Eléctrico”, sentenció.

Marranzini les advirtió a esas personas que, “pueden correr el riesgo de que le pongan impedimento de salida, y le impongan como medida de coerción una presentación periódica a la Procuraduría del sector eléctrico”.

“Evítese eso, realmente, no hay necesidad, si usted paga teléfono, internet, Netflix, parábola, el restaurant, que están llenos cualquier día de la semana, también debe pagar el servicio eléctrico”, reclamó.

Indicó que dentro del plan de instalación de medir los transformadores por circuitos que determinarán la energía servida respecto a la cobrada, incluirán a la zona colonial donde se tiene informes de conexiones ilegales.

“Eso es parte del levantamiento que estamos haciendo con esos totalizadores, ya nosotros tenemos definido cuáles son las zonas donde se está perdiendo, porque tenemos como meta bajar ese déficit en un periodo de dos o tres años”, precisó al ser entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA que cada domingo se difunde por Telesistema canal 11 y TV Quisqueya para los Estados unidos.

Dijo que en la actualidad se está perdiendo en todas las zonas del país, porque en una es muchísimo mayor que otra, pero en general las pérdidas son a nivel nacional.

Respecto al subsidio que aporta el gobierno de U$1,450 millones, el funcionario aclaró que no corresponden solamente a la ineficiencia de las distribuidoras, porque de ellos U$800 millones van al Fondo de Estabilización de la Tarifa Eléctrica, y eso es lo que el gobierno ha decidido no aumentar la tarifa eléctrica, lo que implica que está subsidiando a ricos y a pobres.