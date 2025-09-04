Cena ligera y nutritiva: sopas y cremas perfectas para dormir mejor   

Dormir bien no siempre es fácil. Entre el estrés del día, las pantallas y las prisas, muchas veces nos olvidamos de algo esencial: lo que cenamos. Sí, lo que comes por la noche puede tener un impacto enorme en la calidad de tu descanso.

El portal Recetas Infalibles, comparte ideas de cenas ligeras y saludables que realmente ayudan a dormir mejor. Nada de recetas imposibles ni consejos teóricos: esto está pensado para la vida real, para personas con poco tiempo pero muchas ganas de descansar bien.

Cenar muy tarde, demasiado pesado o con alimentos difíciles de digerir puede hacer que tu cuerpo esté trabajando cuando debería estar relajándose. Eso altera la producción de melatonina, la hormona que regula el sueño, y puede provocar insomnio o despertares nocturnos.

Una cena adecuada te puede ayudar a:

Dormir más profundamente y sin interrupciones.

Evitar la pesadez estomacal y el reflujo.

Mantener estables los niveles de azúcar en sangre durante la noche.

Despertarte con sensación de ligereza y energía.

Y lo mejor: sin pasar hambre.

¿Cómo debe ser una cena para dormir bien?

Hay una fórmula sencilla que suele funcionar:

Que sea ligera pero equilibrada .

Rica en proteínas suaves, como el pollo, el pavo, el pescado blanco o el huevo.

, como el pollo, el pavo, el pescado blanco o el huevo. Acompañada de verduras, alguna fruta ligera o cereales integrales.

Evitando fritos, grasas saturadas y azúcares añadidos.

Y que incluya nutrientes que favorecen el descanso, como el triptófano, el magnesio, el calcio o la vitamina B6.

Lo ideal es cenar entre 2 y 3 horas antes de acostarte, para que tu cuerpo tenga tiempo de hacer la digestión sin prisa.

Alimentos que ayudan a dormir mejor (y Por Qué)

Hay alimentos que, por su composición, ayudan a conciliar el sueño de forma natural. Aquí tienes una pequeña lista que puedes tener siempre a mano:

Alimento ¿Por qué es útil por la noche? Avena Contiene melatonina y magnesio. Plátano Rico en triptófano, potasio y vitamina B6. Pavo o pollo Proteínas suaves y ricas en triptófano. Almendras Fuente de magnesio y grasas saludables. Espinacas Aportan magnesio y ayudan a relajar el cuerpo. Yogur natural El calcio favorece la producción de melatonina. Huevos Fáciles de digerir y ricos en aminoácidos esenciales. Infusión de manzanilla Relajante natural y digestiva.

1. Crema de calabacín con huevo pochado

Prepara una crema suave con calabacín, puerro y una pizca de nuez moscada.

Añade por encima un huevo pochado o escalfado justo antes de servir.

o escalfado justo antes de servir. Acompaña con una rebanada pequeña de pan integral tostado.

Ideal para una cena reconfortante y ligera, con ese toque cremoso que sienta genial por la noche.

2. Hamburguesa vegetal con hummus y espinacas

Elabora una hamburguesa casera de lentejas o garbanzos.

Sírvela en pan integral o sola, con una capa de hummus, hojas de espinaca y tomate natural.

, hojas de espinaca y tomate natural. Acompaña con rodajas de pepino o zanahoria cruda.

Una opción muy saciante sin sensación de pesadez, rica en fibra y proteínas vegetales.

3. Revuelto de champiñones y espárragos verdes

Saltea champiñones y espárragos en aceite de oliva con ajo.

Añade dos huevos batidos y cocina a fuego medio hasta que cuajen.

Añade dos huevos batidos y cocina a fuego medio hasta que cuajen.

Fácil, rápido y con ingredientes muy digestivos. Perfecto si llegas tarde a casa.

4. Cuscús integral con verduritas al vapor y queso fresco

Cocina cuscús integral con agua caliente y déjalo reposar.

Añade verduras al vapor (brócoli, calabacín, zanahoria) y dados de queso fresco bajo en grasa.

(brócoli, calabacín, zanahoria) y . Aliña con una pizca de orégano y aceite de oliva.

Un plato suave, con hidratos complejos y proteínas ligeras.

Lo más recomendable es cenar entre las 20:00 y las 21:30, o al menos dos horas antes de irte a la cama. Así das tiempo a tu cuerpo a hacer la digestión sin prisas y sin interferir con las fases profundas del sueño.

Si cenas más tarde, intenta que sea algo suave, como una crema de verduras o un yogur con fruta.

Por muy apetecibles que sean, hay ciertos alimentos que pueden perjudicar seriamente tu descanso: