13 mil no han retirado el dinero

Aunque algunos empadronadores del X Censo Nacional de Población y Vivienda 2022 en diferentes puntos del país se han quejado por la falta de pago de los viáticos, el Gobierno depositó 90 millones de pesos vía el Banco de Reservas y alrededor del 47 % no ha ido a retirar su dinero.

La directora de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), Miosotis Rivas, reveló que de los 27,826 empadronadores, 13 mil de ellos no han cobrado. «Es muy fácil decir no lo han hecho, pero hay 13 mil que no han cobrado. Y lo ponemos en las redes sociales, les mandamos a decir que pasen (a cobrar)…» .

Rivas explicó que se cumplió con el proceso de reclutamiento, que incluía, además, la firma de una carta compromiso y la entrega de la copia de la cédula para poder pagarles a los colaboradores en el censo. «Entonces, ¿qué decidimos? Que íbamos a hacer lotes por provincias. Si una provincia no me entregaba a todo el mundo yo no podía llamar a pago. Aunque en un momento tuvimos que decir, espérate, yo no puedo castigar al que me entregó a tiempo por el que no me ha entregado, y entonces comenzamos a pagar con los que tenían todos sus papeles listos», detalló.

La funcionaria, que fue entrevistada en El Despertador, que se transmite por Color Visión, canal 9, defendió además que la ONE contó con los recursos para poder ejecutar todo el proceso del censo, que son 1,500 millones que cubrirían a empadronadores y supervisores. Además, Rivas precisó que se han pagado los viáticos a los encargados municipales, desde su capacitación y hasta el 25 de noviembre «tienen sus pagos».

«Ese dinero está ahí», aseguró la directora de la ONE.

Deserción del 40 % en el censo

Rivas indicó además que la deserción de los empadronadores es de un 40 %, según los datos más recientes de dicha entidad. La funcionaria precisó además que 239 mil personas se inscribieron para trabajar en el censo, muchos de los cuales, por diferentes situaciones, no estaban disponibles al momento de iniciar el proceso.

Oposición y apoyo al censo

Se recuerda que a pocas horas de iniciar el censo muchos sectores propugnaron porque se postergue la actividad hasta tanto no se den las mejores condiciones para su elaboración; otros insistieron en que es necesario aplicarlo lo antes posible.

El presupuesto total del proceso es de RD$3,757 millones. Buscan conocer las características de las personas, de sus casas y la ubicación geográfica. Esta es la primera vez que RD cuenta a sus ciudadanos con sistema de ciberseguridad. Se estipuló que 35 mil personas harían el proceso en el país.

En tanto, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, convocó a una rueda de prensa para mostrar su apoyo a las autoridades para que el país sea censado, e hizo un llamado a la población para que no escuche «voces agoreras».

«Todo está listo para que desde mañana inicie el censo. Y les decimos a la población que no deben llevarse de voces agoreras que lamentablemente tratan de oponerse o sacar partida política de cualquier situación que se esté dando en la República Dominicana», aseguró Pacheco.

Además, Eddy Montás, diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), también mostró su apoyo al décimo censo. «Es cierto que tenemos situaciones de seguridad y mucha gente tal vez no confíe, también es cierto que si nosotros no sabemos lo que tenemos, si no nos contamos cuántos somos, no podemos planificar las políticas públicas que van a mejorar la calidad de vida de los dominicanos», dijo.

Mientras, el presidente del partido Opción Democrática, José Horacio, arremetió contra los que se muestran contrario al censo: «Se está diciendo muchas mentiras y se está diciendo mucha información falsa», acotó. El diputado llamó a la población a que colabore con la ejecución que inició el jueves 10.